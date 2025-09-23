El festival Ultramegamusic realizó cinco conciertos en tres provincias del Cibao

En el Ultramegamusic participaron artistas como Fernando Villalona, Luis Miguel del Amargue y Químico Ultramega, entre otros, abarcando géneros como el merengue, la bachata, el merengue típico y la música urbana. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival Ultramegamusic se llevó a cabo durante tres días consecutivos con cinco conciertos en distintos puntos del país: el Santo Cerro de La Vega, el parque Amado Franco Bidó de Mao, Valverde, y la cancha municipal de Jarabacoa.

El evento coincidió con celebraciones locales como el Día de la Virgen de las Mercedes, el cierre de los Juegos Barranquiteños y la semana cultural por el 167 aniversario de la fundación de Jarabacoa.

En el festival participaron artistas como Fernando Villalona, Eddy Herrera, Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura, El Blachy, Químico Ultramega y Yuri Swing, abarcando géneros como el merengue, la bachata, el merengue típico y la música urbana. La programación estuvo dirigida a distintos públicos, incluyendo niños, jóvenes y adultos.

El evento contó con el respaldo del Gobierno dominicano, a través del presidente Luis Abinader, y del Banco de Reservas.

Según el productor Luis Medrano, la iniciativa busca integrar en un mismo espacio diversas expresiones musicales del país y promover actividades que impacten en lo cultural y económico a nivel local.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/fotografia-de-archivo-del-rapero-estadounidense-sean-diddy-combs-efenina-prommer-2-04b2504f.jpg Eddy Herrera interectúa con el publico durante el concierto. (FUENTEEXTERNA)

Entre las actuaciones destacadas estuvieron las de Fernando Villalona, Eddy Herrera y Luis Miguel del Amargue, así como propuestas más recientes como las de El Blachy, Químico Ultramega y Yuri Swing. Jandy Ventura cerró el evento con un repertorio de merengue junto al grupo El Legado.

La producción incluyó escenario, sonido, luces y pantallas LED con especificaciones técnicas profesionales. El evento también generó empleos directos e indirectos, así como consumo en sectores vinculados al entretenimiento y aportes a la recaudación fiscal en las localidades.

Más

Las alcaldías y comités organizadores agradecieron a las instituciones, artistas, personal técnico , voluntarios y residentes por su participación.

agradecieron a las , voluntarios y residentes por su participación. La próxima presentación de Ultramegamusic está programada para realizarse en la Ciudad Juan Bosch.