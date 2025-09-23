El mensaje hallado junto a los cuerpos de los raperos B-King y Regio Clown en México

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) fueron hallados sin vida en el Estado de México tras haber sido reportados como desaparecidos en Ciudad de México. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuerpos de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados este lunes en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán, tras una semana de intensa búsqueda.

Los dos músicos, reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, presentaban signos de extrema violencia, según reportaron medios mexicanos.

Los cuerpos fueron hallados con bolsas negras en la cabeza y junto a ellos se encontró un narcomensaje, presuntamente firmado por La Familia Michoacana, una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del centro del país.

Un mensaje de advertencia y acusaciones

El mensaje hallado junto a los cuerpos contenía graves acusaciones contra los artistas, a quienes se les señaló como “chapulines”, término utilizado en el mundo criminal mexicano para referirse a personas que cambian de grupo delictivo o actúan sin autorización de un cártel dominante.

Además, el texto los acusaba de estar vendiendo drogas en territorio ajeno, lo que habría motivado su ejecución como una aparente “advertencia pública”.

Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente el contenido del mensaje, diversas fuentes de prensa indican que el texto fue dejado a modo de amenaza, con la firma explícita del grupo delictivo La Familia Michoacana, que mantiene fuerte presencia en el Estado de México y otras zonas del país.

ACUSARON de CHAPULINES y VENDEDORES a los ARTISTAS COLOMBIANOS

Es el msj q dejaron junto a los cuerpos de Jorge Herrera y Byron Sánchez.

Firma La FM.

Jorge dijo q iban a una reunión con un comandante.

Por este tatuaje identificaron a uno.@FiscaliaEdomex y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/IVZPXwegFM — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 22, 2025

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) encabeza las investigaciones, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales, tras una instrucción directa del gobierno federal de priorizar el caso.

Los cuerpos de los artistas fueron identificados este lunes 22 de septiembre en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, en San Pedro Barrientos.

La desaparición fue denunciada inicialmente por Marcela Reyes, expareja de B-King, y más tarde confirmada por la hermana del artista, Stefanía Agudelo, quien aseguró que el último contacto con él ocurrió cuando se dirigía a un gimnasio en la colonia Polanco, Ciudad de México.

El caso ha escalado a nivel diplomático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado público a las autoridades mexicanas para localizar a los artistas.

En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno mantiene contacto directo con la Cancillería colombiana, y que las investigaciones se están realizando a través de las principales instancias de seguridad e inteligencia del país.

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

B-King (Bayron Sánchez Salazar) era un cantante urbano de 31 años, originario de Santander, Colombia, con amplia trayectoria musical en Medellín y otros países de Latinoamérica.

Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), de 35 años, era un reconocido DJ y animador, conocido en la escena electrónica por su energía y carisma.

Ambos se encontraban en México desde hace semanas realizando presentaciones artísticas, incluyendo eventos por la celebración de la Independencia mexicana.

Se espera que las autoridades emitan un comunicado oficial con más detalles en las próximas horas.