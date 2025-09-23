The Event 2025: una semana cargada de música y buena gastronomía en Puerto Plata
Miles de turistas disfrutaron de una gran programación que incluyó un concierto del cantante sueco John Martin
Como cada año, Grupo Lifestyle celebró su famoso The Event 2025, una semana con cenas gourmet al más alto nivel y tres días de emocionantes actividades con artistas de reputación nacional e internacional.
Miles de turistas disfrutaron de una gran programación, combinando música en vivo en el escenario con show láser.
Durante la semana los visitantes disfrutaron de actividades de bienestar y cuatro noches de cenas gourmet exclusivas para los propietarios de Lifestyle Real Estate con chefs internacionales, varios de ellos incluso galardonados con estrella Michelin y reconocidos en el 50 Best.
El sábado 20, el artista sueco John Martin deslumbró a todos los presentes con un show en vivo, de igual manera, durante la semana destacaron otros artistas de renombre como Party Crasher Band y Hartley Road Band desde USA, así como la Frandy Sax Band.
Los DJs Julian Serrando y Brenda M, tuvieron una gran repercusión, cerrando las noches con sesiones, así como DJ Poche, responsable de la sesión musical del cierre del evento.
Impacto internacional
Markus Wischenbart, Presidente del Grupo Lifestyle, expresó su satisfacción ante el éxito de esta nueva versión de The Event 2025.
- "Nos sentimos orgullosos de poder llevar a cabo un evento tan maravilloso e inolvidable, recibiendo la visita de miles de turistas y proyectando internacionalmente uno de los destinos más especiales de la República Dominicana, Puerto Plata", concluyó.