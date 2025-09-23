Concierto de Rod Stewart ahora será en el estadio de Softbol del Centro Olímpico

El legendario cantautor británico Rod Stewart regresa a República Dominicana el próximo 14 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El legendario cantautor británico Rod Stewart se presentará en República Dominicana el próximo 14 de octubre.

Este martes 23 de septiembre, la empresa SD Concerts del productor Saymon Díaz anunció que el lugar será el estadio de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, siendo este el tercer lugar al que se moverá el show.

Primero se anunció la Arena Santo Domingo, la cual no especificaba dónde, luego informaron que sería en el Estadio Olímpico y hoy (martes 23) dieron a conocer el estadio de Softbol.

"Rod Stewart llega a la República Dominicana ONE LAST TIME, en un inolvidable concierto en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico, este se transformará para que vivas la experiencia como nunca antes. 14 de octubre/ Estadio de Softbol Centro olímpico/ ? Boletas disponibles en @tuboleta.com.do", se lee en una publicación compartida en la cuenta @sdconcerts.

En respuesta a la publicación, algunos usuarios expresaron sus dudas de dónde se mantendrán las ubicaciones de las boletas compradas, mientras que otros señalaron los cambios. "En cuántos sitios es que va a ser este concierto? Decidánse", "Lo han cambiado tres veces de lugar", "Ese va a terminar cantando en la Plaza Juan Barón", han sido parte de los comentarios.

Olímpico cerrado

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/24/vista-aerea-del-estadio-olimpico-felix-sanchez-por-remodelacion-ad79b294-focus-min012-min016-896-504-62d9cef5.jpg Vista aérea del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se realizan trabajos de remodelación. (FUENTE EXTERNA)

No obstante, todo parece indicar que el cambio se da como resultado del comunicado emitido este 12 de septiembre por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) que informa que el Estadio Olímpico Félix Sánchez permanecerá cerrado para la organización de actividades públicas que impliquen el uso del terreno o de la pista, debido a los trabajos de reconstrucción que se realizan con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la nota de prensa se explicó que los usos autorizados hasta el momento han sido permitidos conforme a un cronograma elaborado junto a ingenieros y técnicos que trabajan en la instalación.

"El cronograma de trabajo vigente solo contempla un espacio disponible que ha sido reservado con mucho tiempo de anticipación para una presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny", declaró la institución.

Además, se autorizó para el 1 de enero la celebración de la actividad religiosa Batalla de la Fe, con la condición de que el público solo podrá tener acceso al área de gradería, aislando las zonas interiores donde se está trabajando en la pista.

La producción local del concierto de Steward no ofreció otros detalles del nuevo espacio dentro del Centro Olímpico .

La última presentación en el país del rockero británico fue en 2023, en Casa de Campo.

Stewart llega al país con su gira One Last Chance, que comenzó su recorrido el pasado 7 de marzo en Austin, Texas, y lo llevará a presentarse en otros destinos latinoamericanos como México, Argentina y Chile.

Esta gira promete ser una de las últimas oportunidades para disfrutar en vivo de su icónica voz y su vasta discografía del astroexaltado dos veces al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Trayectoria

Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Stewart ha brindado al mundo canciones inolvidables como Gasoline Alley, Every Picture Tells a Story, Tonight's the Night, You're In My Heart, Mandolin Wind, You Wear It Well, The Killing of Georgie, Da Ya Think I'm Sexy?, Young Turks, Forever Young, Hot Legs, Infatuation y Maggie May, por nombrar solo algunas.

A lo largo de su carrera, ha recibido innumerables premios, incluyendo dos inducciones al Salón de la Fama del Rock & Roll, el prestigioso Premio Fundadores de ASCAP como compositor, ha sido reconocido como el autor con más ventas en el New York Times, y ha sido galardonado con el Grammy Living Legend.

En 2016, fue nombrado Sir Rod Stewart por la Reina Isabel II en reconocimiento a sus contribuciones a la música y su labor filantrópica.