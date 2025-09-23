×
Yordi Saints presenta su nuevo sencillo "Lado frágil" y continúa agenda de presentaciones

El cantante promueve su nueva bachata "Lado frágil" con una serie de presentaciones en vivo, incluyendo un concierto reciente en el Centro Español de Santiago

    Yordi Saints presenta su nuevo sencillo "Lado frágil" y continúa agenda de presentaciones
    Yordi Saints, cantante de bachata. (FUENTE EXTERNA)

    Yordi Saints lanzó recientemente su nuevo sencillo titulado "Lado frágil", una bachata moderna que ha generado reacciones positivas por parte del público.

    A raíz del lanzamiento, Saints ha iniciado una agenda de presentaciones en distintos escenarios. Una de sus actuaciones más recientes tuvo lugar en el Centro Español de Santiago, donde ofreció un concierto ante una amplia audiencia.

    El tema "Lado Frágil" representa un nuevo paso en la carrera musical del joven, quien ha mantenido una línea de trabajo enfocada en la producción y difusión de música en el género bachata.

    • En la gestión de su carrera, participan la compañía Tuno Music y su representante Alex Ovalle, responsables de coordinar sus actividades y estrategia de proyección en la industria.
