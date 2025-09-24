"Am I the Drama?" de Cardi B obtiene disco de Platino certificado por la RIAA

'Am I the Drama?' de Cardi B incluye el éxito nueve veces platino "WAP" con Megan Thee Stallion y el éxito cinco veces platino "Up". ( FUENTE EXTERNA )

"Am I the Drama??", el nuevo álbum de la rapera de origen dominicano Cardi B, obtuvo la certificación Platino de la RIAA el día de su lanzamiento.

El proyecto de 23 canciones incluye el éxito nueve veces platino "WAP" con Megan Thee Stallion y el éxito cinco veces platino "Up", ambos encabezando la lista Billboard Hot 100.

¡Felicidades, @iamcardib! El nuevo álbum #AmITheDrama? ya está disponible y ya cuenta con la certificación Platino de la RIAA, incluyendo el éxito #WAP, 9 veces Platino, y #UP, 5 veces Platino, de @AtlanticRecords, escribió la RIAA en su cuenta de X.

Congratulations @iamcardib! Her brand new album #AmITheDrama? is out now and already RIAA certified Platinum, featuring the certified 9x Platinum hit #WAP and 5x Platinum #UP. ? @AtlanticRecords pic.twitter.com/LhnUb0Ua9Y — RIAA (@RIAA) September 19, 2025

Con esta certificación, la rapera continúa haciendo historia en la industria de la música. Su álbum debut de 2018, Invasion of Privacy, compuesto por 13 canciones, obtuvo la certificación de platino y superior, convirtiéndose en la primera rapera en lograrlo.

Este hito amplió aún más su récord inicial como la primera artista femenina en tener todas las canciones de un álbum certificadas como disco de oro.

También es la primera MC femenina en tener múltiples sencillos con certificación de diamante, con su éxito de 2017, "Bodak Yellow", "I Like It" con J Balvin y Bad Bunny, y "Girls Like You" con Maroon 5.

Expectativas

La artista ha estado promocionando el disco de múltiples maneras. De hecho, reveló su cuarto embarazo en una entrevista exclusiva con Gayle King para el programa CBS Mornings el pasado miércoles 17 de septiembre de 2025.

La intérprete de 'I like it" espera su bebé con su actual pareja, el deportista Stefon Diggs, y compartió su emoción y felicidad por esta nueva etapa, en medio del sonado proceso de divorcio que lleva con el rapero Offset, el padre de sus tres hijos.

A la par, ha dado contenido controversial: recientemente compartió un video en sus redes sociales en el que se le observa interpretando a una vendedora ambulante en una calle de Estados Unidos.

AM I THE DRAMA? Bonus Edition including bonus track ´Don´t Do Too Much´ is OUT NOW https://t.co/qTnzzGr7pr pic.twitter.com/1axtP0A60P — Cardi B (@iamcardib) September 24, 2025

Con un estilo desenfadado, la artista promociona los distintos formatos de la producción musical: vinilos, CD y una edición especial de colección al precio de 9.99 dólares.

En la grabación, Cardi B invita a los transeúntes a adquirir su nuevo trabajo mientras los exhibe en el suelo, sobre una lona, al tiempo que sostiene en sus manos varillas de incienso aromáticas.

Más tarde, en tono jocoso, agregó en una publicación: "Mi sello (Atlantic Records) dijo que tengo que salir a estas calles y vender este álbum".

La publicación encendió la expectativa entre sus millones de seguidores, que llevaban siete años esperando el sucesor de Invasion of Privacy (2018), debut con el que alcanzó un Grammy al mejor álbum de rap y consolidó su posición como una de las artistas más influyentes de su generación.