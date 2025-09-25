El icónico Camboy Estévez comienza su gira en Lungomare

El próximo viernes 10 de octubre, el veterano intérprete Camboy Estévez abrirá oficialmente su gira de presentaciones en la República Dominicana con el espectáculo "El Romántico de siempre", una noche de bohemia y nostalgia que tendrá lugar en Lungomare Bar & Lounge, en el Malecón de Santo Domingo.

Este concierto marca la apertura de su gira nacional, en la que Camboy Estévez estará disponible durante todo el mes de octubre para contrataciones y eventos en distintos puntos del país.

Una voz icónica

Camboy Estévez es una de las voces más emblemáticas de la música dominicana. Desde sus inicios con el maestro Primitivo Santos y su posterior carrera como solista, ha dejado huella en el bolero, la balada y la canción popular.

Su estilo inconfundible y su capacidad para conectar con el público lo han consagrado como "El Romántico de siempre", título que inspira este espectáculo.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_6230227_20160217185526.jpg Johanna Almánzar y Rumberos la Banda pondrán el toque bailable.

La velada contará además con la participación especial de Johanna Almánzar y la contagiosa energía de Los Rumberos La Banda, quienes pondrán el toque bailable para completar una jornada en la que se mezclarán nostalgia, romance y celebración.

Escenario para el talento dominicano

Ubicado en el corazón del Malecón, Lungomare Bar & Lounge se ha convertido en un espacio que apuesta por el talento dominicano, ofreciendo al público una programación cultural y musical diversa, en un ambiente elegante y acogedor.

El espectáculo es una producción del gestor cultural Raphy D´Oleo, reconocido por su visión y experiencia en la proyección de artistas dominicanos, quien acompaña a Camboy Estévez en esta nueva etapa de conciertos. Entradas. VIP: RD$2,000.00 General: RD$1,500.00

