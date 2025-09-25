Reconocen a La Oreja Media por su liderazgo en la distribución musical

Porfirio Piña, Lilu Pink y Alexis Brugal durante el reconocimiento de La Oreja Media. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Internacional de La Música Latina en Miami (CILM) para Las Naciones Unidas de las Artes y Ciencias (UNOTA), reconoció a La Oreja Media, empresa dominicana de distribución musical, por su contribución al crecimiento de la industria y a la proyección internacional de artistas nacionales.

Es la primera empresa disquera dominicana que recibe esta distinción por parte de esta organización.

Entregado por la artista y representante de UNOTA, Lilubeth Vilera, conocida artísticamente como "Lilu Pink", en un acto celebrado en las oficinas de la empresa. Recibieron el reconocimiento Porfirio "Popi" Piña, CEO & Presidente, y Alexis Brugal, Socio y Gerente General de La Oreja Media, acompañados de parte del equipo que conforma la compañía.

Durante el acto, Lilu Pink destacó que "La Oreja Media se ha consolidado como un referente en la distribución musical, llevando la música dominicana a plataformas y mercados internacionales, y contribuyendo al fortalecimiento de la industria musical del país".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/whatsapp-image-2025-09-25-at-1756506db3144e-c9a935f8.jpg Parte del equipo de La Oreja Media Group durante la entrega del reconocimiento.

Por su parte, Porfirio Piña agradeció la distinción, señalando que "este reconocimiento nos motiva a seguir innovando en la distribución musical y a continuar trabajando por abrir nuevas oportunidades a los artistas dominicanos en el mundo".

Este reconocimiento de UNOTA afianza el obtenido el año pasado por parte de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), que galardonó a La Oreja Media como la empresa de distribución musical más importante del país, reafirmando su liderazgo en el sector y su impacto en el posicionamiento internacional de la música dominicana.

"Ustedes representan un motor que conecta a los artistas dominicanos con mercados digitales internacionales", concluyó la presidenta del CILM.

La entrega contó con un ambiente íntimo y cercano, reafirmando la misión de La Oreja Media de seguir apoyando y desarrollando la música dominicana con visión global, indica una nota de prensa.

Sobre La Oreja Media

La Oreja Media es una empresa dominicana especializada en distribución digital y desarrollo de artistas. Con un enfoque innovador, ha logrado expandir el alcance de la música dominicana en mercados internacionales, a través de plataformas digitales y estrategias de proyección global.