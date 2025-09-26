Conciertos de Rod Stewart y Erreway cambian de lugar por retrasos en la nueva Arena Santo Domingo

Los conciertos de Rod Stewart y Erreway cambian de lugar por retrasos en la construcción de la Arena Santo Domingo; ahora se realizarán en el Estadio de Softball del Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

Los conciertos de Rod Stewart y Erreway, originalmente programados para la inauguración de la nueva Arena Santo Domingo, se realizarán en el Estadio de Softball del Estadio Olímpico Félix Sánchez, según informó el empresario artístico Saymon Díaz.

Las fechas de las presentaciones se mantienen sin cambios. Rod Stewart se presentará el 14 de octubre, mientras que Erreway lo hará el 17 del mismo mes.

El cambio de recinto se debe a retrasos en la construcción de la nueva Arena Santo Domingo, atribuibles, en parte, a las condiciones climáticas recientes en la capital, especialmente las lluvias.

Díaz explicó que se tomó la decisión con el objetivo de garantizar que los conciertos se lleven a cabo en un espacio adecuado y con las condiciones necesarias.

Reembolsos de Shakira

En relación con el concierto cancelado de Shakira, el empresario señaló que el proceso de devolución de boletas continúa.

Más del 70 % de los boletos ya ha sido reembolsado, y se espera completar el proceso a más tardar el 20 de octubre.

Díaz agregó que los reembolsos se están haciendo sin aplicar cargos por servicios de boletería.

