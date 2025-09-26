Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

Bad Bunny y Morat encabezan la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La edición 2025 de los Premios Juventud fue una celebración inolvidable del talento latino. Por primera vez en su historia, la ceremonia se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, teniendo como sede el Centro de Convenciones Figali en Panamá.

Artistas, influencers y celebridades del entretenimiento latino se dieron cita para celebrar lo mejor de la música, el cine, la televisión y el contenido digital.

La influencer dominicana Jessica Judith Ortiz se alzó con el premio Creator del Año y la cantautora nativa de Santiago de los Caballeros Natti Natasha ganó en las categorías Mejor Álbum Tropical y Mejor Dance Track.

Un total de 231 artistas compitieron en 41 categorías, que incluyeron nuevos géneros como Afrobeat Latino, Música Mexicana Alternativa y Pop/Rítmico. La gala, transmitida por Univisión, UniMás, Galavisión y ViX, también rindió homenaje a la cultura panameña y premió a figuras que impactan positivamente en sus comunidades.

Entre los grandes ganadores de la noche se destacaron Karol G, Danny Ocean, Shakira, Bad Bunny, De La Rose, Morat, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Carín León.

Lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

Artista Premios Juventud del Año

Karol G

Mejor Álbum Pop

Morat – Ya Es Mañana

Mejor Álbum Urbano

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Música Mexicana

Carín León – Boca Chueca, Vol.1

Mejor Álbum Tropical

Natti Natasha – Natti Natasha En Amargue

Afrobeat Latino del Año

Danny Ocean – Amor

Mejor Mezcla Urbana

Myke Towers & Bad Bunny – Adivino

Mejor Canción Pop/Urbano

Shakira – Soltera

Mejor Canción Pop

Reik – Mientes

Mejor Canción Urbano Alternativo

De La Rose & Omar Courtz – Nubes

Mejor Canción Pop Rock

Morat & Camilo – Me Toca a Mí

Mejor Canción Pop Balada

Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir

Mejor Fusión Música Mexicana

Belinda & Natanael Cano – 300 Noches

Mejor Urban Track

Bad Bunny – DtMF

Mejor Canción Música Mexicana

Carín León – El Amor de Mi Herida

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

Clave Especial & Fuerza Regida – Como Capo

Mejor Canción Banda Música Mexicana

Grupo Firme – El Beneficio de la Duda

Mejor Canción Norteña

Julión Álvarez – Rey Sin Reina

Mejor Canción Pop/Rhythmic

Piso 21, Marc Anthony & Beéle – Volver

Tropical Hit

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Mi Actor Favorito

Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Mi Actriz Preferida

Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar

Podcast del Año

Date Cuenta Podcast

Creator del Año

Jessica Judith Ortiz

Girl Power

Kenia OS & Anitta – En 4

Tropical Mix

Alleh & Yorghaki – Capaz (merenguetón)

La Nueva Generación Masculina

ROA

La Nueva Generación Femenina

De La Rose

Grupo o Dúo Favorito del Año

Morat

Mejor LOL

Los Chicaneros

Stream Que Nos Pegó

Karime Kooler

POV Futbolero

Ara y Fer

#GettingReadyWith

Berenice Castro

Me Enamoran (pareja en TV)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Creator Con Causa

Alexis Omman

Mejor Dance Track

Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro – Como La Flor

Colaboración OMG

Selena Gomez, benny blanco & The Marías – Ojos Tristes

