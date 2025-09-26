×
Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

Las dominicanas Jessica Judith Ortiz y Natti Natasha ganaron en las categorías Creator del Año, Mejor Álbum Tropical y Mejor Dance Track; Bad Bunny y Morat fueron los más premiados

    Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025
    Bad Bunny y Morat encabezan la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La edición 2025 de los Premios Juventud fue una celebración inolvidable del talento latino. Por primera vez en su historia, la ceremonia se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, teniendo como sede el Centro de Convenciones Figali en Panamá.

    Artistas, influencers y celebridades del entretenimiento latino se dieron cita para celebrar lo mejor de la música, el cine, la televisión y el contenido digital.

    • La influencer dominicana Jessica Judith Ortiz se alzó con el premio Creator del Año y la cantautora nativa de Santiago de los Caballeros Natti Natasha ganó en las categorías Mejor Álbum Tropical y Mejor Dance Track.

    Un total de 231 artistas compitieron en 41 categorías, que incluyeron nuevos géneros como Afrobeat Latino, Música Mexicana Alternativa y Pop/Rítmico. La gala, transmitida por Univisión, UniMás, Galavisión y ViX, también rindió homenaje a la cultura panameña y premió a figuras que impactan positivamente en sus comunidades.

    • Entre los grandes ganadores de la noche se destacaron Karol G, Danny Ocean, Shakira, Bad Bunny, De La Rose, Morat, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Carín León.

    Lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025

    Artista Premios Juventud del Año

    Karol G

    Mejor Álbum Pop

    Morat – Ya Es Mañana

    Mejor Álbum Urbano

    Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

    Mejor Álbum Música Mexicana

    Carín León – Boca Chueca, Vol.1

    Mejor Álbum Tropical

    Natti NatashaNatti Natasha En Amargue

    Afrobeat Latino del Año

    Danny Ocean – Amor

    Mejor Mezcla Urbana

    Myke Towers & Bad Bunny – Adivino

    Mejor Canción Pop/Urbano

    Shakira – Soltera

    Mejor Canción Pop

    Reik – Mientes

    Mejor Canción Urbano Alternativo

    De La Rose & Omar Courtz – Nubes

    Mejor Canción Pop Rock

    Morat & Camilo – Me Toca a Mí

    Mejor Canción Pop Balada

    Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir

    Mejor Fusión Música Mexicana

    Belinda & Natanael Cano – 300 Noches

    Mejor Urban Track

    Bad Bunny – DtMF

    Mejor Canción Música Mexicana

    Carín León – El Amor de Mi Herida

    Mejor Canción Música Mexicana Alternativa

    Clave Especial & Fuerza Regida – Como Capo

    Mejor Canción Banda Música Mexicana

    Grupo Firme – El Beneficio de la Duda

    Mejor Canción Norteña

    Julión Álvarez – Rey Sin Reina

    Mejor Canción Pop/Rhythmic

    Piso 21, Marc Anthony & Beéle – Volver

     Tropical Hit

    Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

    Mi Actor Favorito

    Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar

    Mi Actriz Preferida

    Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar

    Podcast del Año

    Date Cuenta Podcast

    Creator del Año

    Jessica Judith Ortiz

    Girl Power

    Kenia OS & Anitta – En 4

    Tropical Mix

    Alleh & Yorghaki – Capaz (merenguetón)

    La Nueva Generación Masculina

    ROA

    La Nueva Generación Femenina

    De La Rose

    Grupo o Dúo Favorito del Año

    Morat

    Mejor LOL

    Los Chicaneros

    Stream Que Nos Pegó

    Karime Kooler

    POV Futbolero

    Ara y Fer

     #GettingReadyWith

    Berenice Castro

    Me Enamoran (pareja en TV)

    Angelique Boyer y Sebastián Rulli

    Creator Con Causa

    Alexis Omman

    Mejor Dance Track

    Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro – Como La Flor

    Colaboración OMG

    Selena Gomez, benny blanco & The Marías – Ojos Tristes

