Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025
Las dominicanas Jessica Judith Ortiz y Natti Natasha ganaron en las categorías Creator del Año, Mejor Álbum Tropical y Mejor Dance Track; Bad Bunny y Morat fueron los más premiados
La edición 2025 de los Premios Juventud fue una celebración inolvidable del talento latino. Por primera vez en su historia, la ceremonia se llevó a cabo fuera de Estados Unidos, teniendo como sede el Centro de Convenciones Figali en Panamá.
Artistas, influencers y celebridades del entretenimiento latino se dieron cita para celebrar lo mejor de la música, el cine, la televisión y el contenido digital.
- La influencer dominicana Jessica Judith Ortiz se alzó con el premio Creator del Año y la cantautora nativa de Santiago de los Caballeros Natti Natasha ganó en las categorías Mejor Álbum Tropical y Mejor Dance Track.
El disco con el que Natti Natasha declara su amor a la bachata y a República Dominicana
Un total de 231 artistas compitieron en 41 categorías, que incluyeron nuevos géneros como Afrobeat Latino, Música Mexicana Alternativa y Pop/Rítmico. La gala, transmitida por Univisión, UniMás, Galavisión y ViX, también rindió homenaje a la cultura panameña y premió a figuras que impactan positivamente en sus comunidades.
- Entre los grandes ganadores de la noche se destacaron Karol G, Danny Ocean, Shakira, Bad Bunny, De La Rose, Morat, Sebastián Rulli, Angelique Boyer y Carín León.
Lista completa de ganadores de los Premios Juventud 2025
Artista Premios Juventud del Año
Karol G
Mejor Álbum Pop
Morat – Ya Es Mañana
Mejor Álbum Urbano
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Mejor Álbum Música Mexicana
Carín León – Boca Chueca, Vol.1
Mejor Álbum Tropical
Natti Natasha – Natti Natasha En Amargue
Afrobeat Latino del Año
Danny Ocean – Amor
Mejor Mezcla Urbana
Myke Towers & Bad Bunny – Adivino
Mejor Canción Pop/Urbano
Shakira – Soltera
Mejor Canción Pop
Reik – Mientes
Mejor Canción Urbano Alternativo
De La Rose & Omar Courtz – Nubes
Mejor Canción Pop Rock
Morat & Camilo – Me Toca a Mí
Mejor Canción Pop Balada
Jesse & Joy – Lo Que Nos Faltó Decir
Mejor Fusión Música Mexicana
Belinda & Natanael Cano – 300 Noches
Mejor Urban Track
Bad Bunny – DtMF
Mejor Canción Música Mexicana
Carín León – El Amor de Mi Herida
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
Clave Especial & Fuerza Regida – Como Capo
Mejor Canción Banda Música Mexicana
Grupo Firme – El Beneficio de la Duda
Mejor Canción Norteña
Julión Álvarez – Rey Sin Reina
Mejor Canción Pop/Rhythmic
Piso 21, Marc Anthony & Beéle – Volver
Tropical Hit
Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
Mi Actor Favorito
Sebastián Rulli – El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
Angelique Boyer – El Extraño Retorno de Diana Salazar
Podcast del Año
Date Cuenta Podcast
Creator del Año
Jessica Judith Ortiz
Girl Power
Kenia OS & Anitta – En 4
Tropical Mix
Alleh & Yorghaki – Capaz (merenguetón)
La Nueva Generación Masculina
ROA
La Nueva Generación Femenina
De La Rose
Grupo o Dúo Favorito del Año
Morat
Mejor LOL
Los Chicaneros
Stream Que Nos Pegó
Karime Kooler
POV Futbolero
Ara y Fer
#GettingReadyWith
Berenice Castro
Me Enamoran (pareja en TV)
Angelique Boyer y Sebastián Rulli
Creator Con Causa
Alexis Omman
Mejor Dance Track
Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro – Como La Flor
Colaboración OMG
Selena Gomez, benny blanco & The Marías – Ojos Tristes