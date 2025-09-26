El rey Supremo Luis Vargas sorprende junto a El Grupo de Ahora con "Niña Adolescente". ( FUENTE EXTERNA )

El rey supremo de la bachata, Luis Vargas, revive uno de sus grandes clásicos con una propuesta fresca y llena de energía.

Se trata de "Niña Adolescente", tema que originalmente lanzó en 1995 como parte del álbum Fuera de Serie, y que hoy, tres décadas después, cobra nueva vida en versión típica.

En esta ocasión, Vargas une fuerzas con El Grupo de Ahora, la agrupación típica que se ha convertido en referente del género en Nueva York. La colaboración fusiona la esencia romántica y bailable de la bachata con la fuerza contagiosa del merengue típico, creando una experiencia musical que conecta generaciones.

Con esta nueva entrega, Luis Vargas demuestra su capacidad de reinventarse y mantenerse vigente en la industria musical, al tiempo que reafirma su papel como uno de los grandes pilares de la bachata, indica una nota de prensa.

"Niña Adolescente" versión típica ya está disponible en todas las plataformas digitales, conquistando tanto a los seguidores de siempre como a nuevos públicos que disfrutan de la evolución de los ritmos dominicanos.