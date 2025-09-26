El rapero dominicano Vakeró, cuyo nombre real es Manuel Varet Marte, se encuentra bajo observación médica luego de sufrir una caída durante una presentación en vivo la noche del miércoles.

El artista intentó lanzarse al público como parte de su show, pero perdió el equilibrio y cayó de espaldas, según se observa en un video que circula en redes sociales. Aunque inicialmente restó importancia al hecho, asegurando que "no era nada grave", horas después su equipo confirmó que ha presentado molestias persistentes.

"En nombre de nuestro artista Vakeró, queremos informar a todo el público, familiares y amigos que, tras la caída sufrida antes de anoche, por seguridad se encuentra en un centro médico realizándose los estudios correspondientes", publicó su equipo en la cuenta oficial de Instagram.

El comunicado añade que desde las 2 de la madrugada del jueves, Vakeró ha sufrido un dolor de cabeza constante, motivo por el cual los médicos recomendaron mantenerlo en observación.

"Confiamos en Dios que no sea más que un cuadro de tensión y no un trauma de mayor gravedad", expresó el equipo del artista.

Finalmente, agradecieron las muestras de afecto del público: "Agradecemos de corazón la preocupación, los corazones y el cariño de todos. Tan pronto tengamos novedades sobre su estado de salud, se las estaremos comunicando oportunamente".