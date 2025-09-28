Bad Bunny protagonizará el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl LX en 2026

El Super Bowl de 2026, donde actuará Bad Bunny se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero ( FUENTE EXTERNA )

El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 en Santa Clara (California) el próximo 8 de febrero, informó este domingo la NFL.

Bad Bunny protagonizará el espectáculo del descanso en Santa Clara, después de que Kendrick Lamar lo hiciera en 2025 en Nueva Orleans en el Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

El artista se une a la lista de los pocos latinos que han protagonizado el evento deportivo más visto de la televisión, entre ellos Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira.

"Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", aseguró Bad Bunny en declaraciones facilitadas por la NFL.

"Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Súper Bowl", afirmó Jon Barker, directivo de la NFL.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, actuará en el evento que está patrocinado por Apple desde 2023. Previamente era auspiciado por Pesi. El partido del Super Bowl se disputará en el Levi's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero.

Una residencia exitosa

El artista culminó con éxito la gira de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El último show de la residencia "No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más" batió el récord de la actuación más vista de un solo artista en Amazon Music.

De igual manera, la producción destronó todos los récords de audiencia anteriores y marcó un momento histórico, tanto para el servicio de retransmisión, como para la música latina, destacó Amazon Music en un comunicado.

Según reveló en la noche del sábado la cuenta de X @BenitoSpotify, la presentación de Bad Bunny obtuvo la mayor cantidad de "en directos" de los que logró en su momento el rapero estadounidense Kendrick Lamar con su concierto 'The POP OUT'.

"Esta transmisión, que ha batido todos los récords, aporta una importancia mundial a un acontecimiento, ya de por sí trascendental, que va más allá del entretenimiento, ya que representa el lanzamiento de una iniciativa integral entre Amazon y Bad Bunny para apoyar el crecimiento económico y la educación de Puerto Rico", resaltó la empresa.

La función del sábado 20 de septiembre de 2025 de Bad Bunny, la 31 de su residencia de tres meses en el Coliseo de Puerto Rico, fue un lleno total, y contó con las actuaciones especiales del salsero boricua Marc Anthony interpretando junto al artista urbano 'Preciosa', uno de los temas más emblemáticos de los puertorriqueños.

Igualmente, actuaron los reguetoneros Arcángel, De La Ghetto y el dúo de Jowell y Randy, la cantante Rainao, el grupo de plena Los Pleneros de la Cresta y el cuarteto de Chuwi.