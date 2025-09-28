Dominique Isabelle, el nombre de la segunda bebé de Natti Natasha y Raphy Pina

Natti Natasha y Raphy Pina reveló la noticia durante un baby shower público realizado en el centro comercial The Mall of San Juan, en Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Natti Natasha y el empresario musical Raphy Pina celebraron este domingo un "Baby shower del pueblo" en el centro comercial The Mall of San Juan, en Puerto Rico, donde Pina tiene la tienda de ropa Off White.

Allí la pareja anunció que la segunda bebé que esperan se llamará Dominique Isabelle; Domi, en honor a las raíces dominicanas de Natti e Isabelle, como el nombre de la madre de la artista.

Natti y Raphy son padres de Vida Isabelle, nacida en 2021, a quienes también le realizaron un vistoso baby shower en su residencia en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde estuvieron presentes la hoy expareja Daddy Yankee y Mireddys González.

La idea del "Baby shower del pueblo" 2025 está clara: compartir la alegría de esperar a su segundo bebé con sus fans, mientras apoyan a quienes más lo necesitan.

Desde las 11:00 de la mañana, la pareja ha estado recibiendo a sus seguidores con música, trivias y muchas sorpresas. Entre los shows se presentó a Dj Luian, el coach Johnmichael Colón o el animador y locutor El JD, mientras Natti interpretó algunas de sus canciones.

Toda la familia, incluida su hija Vida Isabelle, de cuatro años, está presente, para que la actividad se sienta cercana y auténtica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/whatsapp-image-2025-09-28-at-2025012a858d5e-ad1f25f7.jpg La pareja comparte su felicidad en las redes sociales. (FUENTE EXTERNA)

Entre los momentos más destacados del día, los asistentes podrán participar en el sorteo de un carro del año, mientras las donaciones de ropa, juguetes, pañales y alimentos serán recolectadas para instituciones benéficas como Vimenti, dedicada a erradicar la pobreza infantil, y el Hogar Cuna San Cristóbal, que protege a niños en situaciones vulnerables.

Reveló la noticia en Premios Juventud

Natti dio a conocer la buena nueva mientras interpretaba una canción en honor a la bebé en la gala de Premios Juventud 2025, celebrada por primera vez en la ciudad de Panamá.

Conforme pasaban los segundos del tema se iba iluminando un hermoso vestido de corte princesa de color rosa al compás de las luces del mismo color.

Las presentadoras de la gala reaccionaron emocionadas. "Por si no se habían dado cuenta, ¡es niña!", anunció Alejandra Espinoza. "¡Qué felicidad!", dijo Clarissa Molina. "Te ves bella. Raphy nació para ser el consentido de la casa", añadió Nadia Ferreira.

Horas antes, desfiló por la alfombra azul luciendo radiante con un vestido negro brillante ceñido al cuerpo que destacaba su pronunciada pancita, de la firma de moda Balenciaga. Estuvo acompañada de Pina y la pequeña Vida Isabelle.

La artista publicó un video con el título "Mi familia", derrochando felicidad.

Como parte de su participación en Premios Juventud, Natti estrenó un dembow con la leyenda del género en Panamá, Nando Boom, en conjunto con los jóvenes exponentes Boza, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech.