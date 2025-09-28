Layza Moory brilla como contraparte de Pavel Núñez

La cantante dominicana Layza Moory junto al cantautor Pavel Núñez. ( FUENTE EXTERNA )

Layza Moory hizo vibrar al público al presentarse como la invitada especial de Pavel Núñez durante uno de sus conciertos de celebración de 25 años de carrera, "Como todo empezó...".

La artista, quien recientemente lanzó su versión de "Se acabó el abuso", el icónico tema de Anthony Santos, deleitó a los presentes con este sencillo y otros como "Amor de mi vida".

"Amé cada segundo de esta invitación. Crecí escuchando la música de Pavel y siempre soñé con cantar con él. Fue un honor que confiara en mi talento", confesó Layza.

El momento esperado llegó cuando Pavel invitó a Layza a interpretar juntos su éxito "Agonizando", provocando aplausos y ovaciones del público.

Durante el concierto, Pavel adelantó que pronto presentará un nuevo sencillo.

Nuevo tema

Actualmente, Layza está promocionando "Se acabó el abuso", un tema donde transforma el desamor en empoderamiento, valentía y sensualidad, tomando un giro fresco e inesperado desde la perspectiva femenina.

El sencillo cuenta con un audiovisual dirigido por Rous Pascual y Otto Santos (Posteo Films), producido por Aquiles Herrera, con dirección artística de la coreógrafa Isadora Bruno, maquillaje de Elis Mesa, estilismo de Ariadna Sánchez y fotografía de Ambiórix Martínez.

"Se acabó el abuso" ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo la distribución de Oreja Media, consolidando a Layza como una de las voces más prometedoras de la bachata contemporánea.

Quién es Layza

Inspirada por artistas del calibre de Lana del Rey, Pável Nuñez, Juan Luis Guerra, Stevie Nicks y Queen, la joven empezó su niñez emprendiendo en la industria musical, subiendo canciones a las plataformas de YouTube y SoundCloud.

Esto le abrió puertas a cantar en público en lugares como Chavón, Chao Teatro, Teatro Nacional, o Casa de Teatro, entre otros.

Layza Moory viene desde abajo luchando para alcanzar un sueño, al igual que todos los que ya han alcanzado sus metas, y promete sacrificar todo y dar lo mejor de sí en la música para lograr mas colaboraciones que la impulsen a crecer en la industria.