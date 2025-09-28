Ramón Orlando sorprende con el merengue electrónico "Voy Pa´llá"

"Voy Pa´llá", de Ramón Orlando, está disponible en todas las plataformas digitales y en varias emisoras del país. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido músico dominicano Ramón Orlando Valoy estrenó su más reciente sencillo titulado "Voy Pa´llá", bajo el sello La Oreja Media Group, consolidando una nueva etapa en su prolífica carrera artística.

La pieza se enmarca dentro del género merengue, pero con un giro inesperado. Una producción electrónica que es calificada por el artista comouna fusión fresca y arriesgada.

"Voy Pa´llá", disponible ya en todas las plataformas digitales y en varias emisoras del país, es un merengue electrónico producido y arreglado por José Antonio Hernández, quien apostó por un sonido moderno y global sin perder la esencia rítmica que caracteriza a Ramón Orlando.

El tema busca conectar con nuevas generaciones y expandir el alcance del merengue hacia territorios musicales no explorados con frecuencia.

La colaboración entre Ramón Orlando y Hernández marca un reencuentro de experiencia y visión contemporánea, logrando un resultado que combina lo tradicional con lo futurista.

El artista, conocido por su capacidad de innovación y versatilidad, reafirma con este lanzamiento que el merengue sigue siendo un género capaz de reinventarse sin perder su identidad. Contiene pulsaciones electrónicas, sintetizadores y efectos digitales.

Nuevos sonidos

"Voy Pa´llá" llega en un momento en que la música latina busca nuevos caminos sonoros para competir en la escena internacional.

La recepción inicial ha sido positiva tanto en plataformas digitales como en emisoras de radio, donde el sencillo empieza a posicionarse como una propuesta distinta dentro del panorama musical actual.

Con esta apuesta, Ramón Orlando se suma a la ola de artistas dominicanos que trabajan en innovar el merengue, llevando el género hacia nuevos públicos.

"Voy Pa´llá" ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y demás plataformas digitales.