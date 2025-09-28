Techy regresará a Escenario 360 con un show extra

Techy regresa con un concierto extra el próximo 18 de octubre para conectar con su público y festejar su nominación al Latin Grammy. ( FUENTE EXTERNA )

El fenómeno Techy sigue creciendo. Tras el éxito rotundo de su primera presentación en Escenario 360, la artista regresará con una función extra este 18 de octubre.

Y no será un show cualquiera: además de reencontrarse con el público que pedía más, la cantante aprovechará la ocasión para celebrar su segunda nominación al Latin Grammy, esta vez gracias a su sencillo "Cariñito".

La cita promete ser un recorrido íntimo y a la vez explosivo por su historia musical. Acompañada de 13 músicos, Techy desplegará un repertorio que va desde las baladas y el pop hasta el rock, el merengue y otros giros inesperados, siempre con su toque de frescura y autenticidad.

Un alma libre

"Soy un alma libre en el escenario, necesito estar ahí, conectar, cantar y reír con mi gente. Este show me recordó lo viva que me siento en tarima, y por eso no podía dejarlo ahí. Mucha gente me escribió porque se quedó fuera, así que aquí estamos otra vez, celebrando juntos este momento tan especial de mi carrera", compartió la artista con entusiasmo.

Entre los temas confirmados para el setlist destacan clásicos como "Te voy a enamorar", "Todo me gusta de ti", "Llórame", "Volverás", "Entregarte todo", "Prohíbeme verte" y "Que me quedes tú", junto a otras sorpresas que convertirán la noche en una fiesta cargada de emociones y complicidad.

Con su energía inagotable, su vena tropical y esa faceta divertida que conecta con el público sin filtros, Techy se prepara para repetir la magia en un concierto que promete ser tan cercano como inolvidable.

Las boletas ya están disponibles en Uepa Tickets y en los puntos de venta de CCN: Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo.