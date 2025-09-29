El Grupaso irrumpe con fuerza en la escena musical con nueva imagen

El proyecto se reinventa bajo un nuevo concepto: El Grupaso. ( FUENTE EXTERNA )

Con una propuesta renovada y cargada de calidad musical, El Grupaso emerge como una nueva fuerza en la música típica moderna, llevando más de una década de evolución artística al siguiente nivel.

Desde el año 2011, figuras como Jorge Lewis, Julio Swing, Ronald Tambora, entre otros talentos, comenzaron a trazar una ruta creativa bajo un nombre anterior que aportó significativamente al género. Hoy, con una visión fresca y mayor enfoque estratégico, el proyecto se reinventa bajo un nuevo concepto: El Grupaso.

"Cada comienzo trae un final. Lo que fue, ya es historia. Ahora todo es nuevo", expresa Jorge Lewis, líder y voz principal de la agrupación, quien amplió: "Lo único que hemos hecho en más de 20 años dentro del género típico es trabajar y siempre buscar algo nuevo que aportar".

Detrás de esta transformación se encuentra una alianza sólida con Juan Miguel Infante, fundador y propietario de Cibao Media Group, además en las estrategias digitales y distribución La Oreja Media Group, mientras que la agrupación tendrá también el respaldo de Wilfredo Díaz, presidente de WD Producciones, todos con una amplia trayectoria y respeto en la industria.

Novedades

"Siempre he creído que los verdaderos protagonistas son los artistas. Nuestro trabajo es crear las condiciones para que ellos brillen en cada escenario", comentó Infante, quien encabeza un equipo técnico y creativo totalmente nuevo.

Como parte del relanzamiento, la agrupación ha renovado por completo su imagen corporativa: desde un logo moderno y representativo, hasta una presencia digital reforzada que incluye redes sociales activas bajo el usuario oficial @ElGrupaso, donde muy pronto se estarán presentando novedades exclusivas, lanzamientos y contenido para sus seguidores, indica una nota de prensa.

Este nuevo capítulo está marcado por una fuerte confianza en Dios, en el trabajo constante y en el respaldo fiel de un público que ha seguido la trayectoria del grupo desde sus inicios.

"Dejamos todo en manos de Dios y en el apoyo de nuestros seguidores, a quienes siempre les hemos presentado calidad", concluyó Jorge Lewis.