Melly 333 debuta con su EP Astral World: un viaje sonoro y visual

Melly 333 presenta su EP Astral World: un viaje sonoro y visual a través del amor, la vivencia y la autenticidad artística. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora dominicana Melly 333 lanza su más reciente y reflexivo proyecto: Astral World, un EP compuesto por cuatro canciones y cuatro visuales entrelazados que narran una historia íntima de amor, crecimiento y exploración espiritual.

Cada tema fluye hacia el siguiente de forma orgánica, construyendo una narrativa emocional y sensorial que invita al público a sumergirse por completo en el mundo astral de la artista.

Su propuesta se aleja de fórmulas comerciales para apostar por lo auténtico, lo orgánico y lo diferente, ofreciendo una experiencia artística profunda y honesta. "Astral World no es solo un EP, es una obra de arte que transmite calidez, pureza y alma, como un café recién colado en las montañas del campo dominicano", dijo la joven artista.

Sensibilidad artística

Inspirada en su propia vivencia y sensibilidad artística, Melly333 afirma que la música dominicana tiene mucho más que ofrecer.

Los visuales acompañan la narrativa del EP que aborda el amor. Melly conduce al espectador por su universo creativo, donde imágenes, sonidos y emociones se fusionan para crear una experiencia inmersiva única.

Astral World ya está disponible en todas las plataformas digitales.