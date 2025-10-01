Yasmina Ponce lanza "Popurrí de Bachata 4.0", un tributo a tres grandes de la bachata

La cantante dominicana Yasmina Ponce, quien se denomina como "La Reina de la Bachata", lanzó su más reciente producción musical titulada "Popurrí de Bachata 4.0", con el que rinde homenaje a tres íconos del género: Bolívar Peralta, Ramón Cordero y Marino Pérez.

Con su estilo característico y una interpretación que reafirma su dominio en la bachata tradicional, Yasmina revisita clásicos inmortales que marcaron el camino de este género popular. La artista, reconocida por temas como "Toma mi vida", demuestra una vez más su versatilidad y respeto por la esencia de la bachata de antaño.

La producción estuvo bajo la dirección musical de Rolando Padrón, con arreglos de Julio César Feliz. Participaron destacados músicos como Diego Pastrano, "El Bebé" en las guitarras, y Livander Güira en la percusión, indica una nota de prensa.

El videoclip

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/whatsapp-image-2025-10-01-at-20215218c288d7-1e4ed975.jpg

"Estoy profundamente agradecida de Dios, y de mis seguidores y amigos por motivarme a rendir este homenaje. Estos artistas son pilares de nuestra música y siguen vivos en el corazón del pueblo", expresó Yasmina Ponce.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip dirigido por Ambier Films, rodado en diversas locaciones del país, que resalta la riqueza cultural dominicana.

Yasmina Ponce continúa consolidando su presencia en plataformas digitales. Varios de sus temas han alcanzado viralidad en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, confirmando su conexión con nuevas audiencias sin perder la esencia de la bachata tradicional.