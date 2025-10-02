Cristina Casado lanza "Oxymoron", su nueva apuesta musical cargada de fuerza y autenticidad
La joven cantautora dominicana estrenará este viernes su sencillo inspirado en experiencias reales, acompañado de videoclip y como antesala a su primer disco
La cantautora Cristina Casadocontinúa promoviendo su carrera y renovando su joven repertorio. Este viernes estrena la canción Oxymoron, una propuesta que mezcla autenticidad y desahogo, inspirada en una experiencia real sobre el fin de una relación marcada por contradicciones y desencuentros emocionales.
En la historia de la composición, Casado cuenta que la idea surgió mientras conversaba con una amiga que atravesaba un momento difícil con un joven de su mismo grupo social.
La experiencia, cargada de decepción y actitudes incoherentes, dio origen al concepto de "oxímoron", palabra que la artista convirtió en el eje central de la canción.
"Todo esto pasó cuando vivía en Canadá, pero terminé escribiéndola de regreso en República Dominicana. Incluso mi amiga me ayudó a darle forma; lo hicimos juntas. Estaba en mi cama, con mi guitarra, y poco a poco la canción tomó vida", relató la intérprete.
En el storytelling de la canción, Casado se muestra firme y directa. Explica que el tema narra cómo un chico arruinó por sí solo la relación, actuando de manera incoherente hasta convertirse en una contradicción andante.
"En lugar de estar triste, me siento feliz de que terminara. No hay manera de que vuelva con él", asegura la artista.
La producción
Oxymoron fue producida, mezclada y masterizada por Danicrazytown, consolidando un sonido fresco que combina fuerza lírica y una interpretación cargada de ironía y humor. La composición llega acompañada de un videoclip oficial, que refuerza el carácter narrativo y visual de la propuesta.
- Este nuevo sencillo se suma a los temas Lilac, Reliquia y Without You, con los que Cristina Casado ha ido dando forma a su primera producción discográfica, prevista para lanzarse este mismo año.
Oxymoron estará disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip oficial en YouTube.