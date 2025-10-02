Miguel Bosé cancela concierto en Nueva York por retraso en su visa de trabajo

Miguel Bosé durante una de sus presentaciones en vivo, donde suele conectar con el público a través de su estilo inconfundible y su amplio repertorio musical. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante español Miguel Bosé anunció la cancelación de su concierto programado para el hoy 2 de octubre en Nueva York debido a que no fue tramitada a tiempo su visa de trabajo para presentarse en Estados Unidos.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el equipo del artista explicó que, aunque la solicitud fue hecha con meses de antelación, los documentos no llegaron a tiempo. “Escucharán muchas razones y leerán muchos boletines, pero la verdad es que las visas de trabajo de Estados Unidos no llegaron a tiempo”, indicaron.

Bosé lamentó la situación y se disculpó con los seguidores que esperaban verlo en vivo en el escenario del The Theatre at Madison Square Garden. Afirmó además que ni él ni su equipo tienen responsabilidad en la cancelación, ya que cumplieron con todos los requisitos en los plazos establecidos.

“Estamos buscando nueva fecha para retomarlo y en cuanto se sepa, será comunicada”, añadió el comunicado.

El artista, considerado uno de los grandes íconos del pop en español, tiene prevista una gira por varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Rosemont (Illinois), Irving y Houston (Texas), San Diego e Inglewood (California). Se espera que la situación con la documentación quede resuelta a tiempo para las próximas presentaciones.

