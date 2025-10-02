Nicki Minaj y Cardi B vuelven a enfrentarse con duros ataques personales en redes sociales

Cardi B (izquierda) y Nicki Minaj, protagonistas de una nueva disputa pública que encendió las redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

La histórica tensión entre las raperas de origen caribeño Nicki Minaj y Cardi B ha vuelto a estallar, esta vez en la red social X (antes Twitter), donde ambas artistas protagonizaron un cruce de publicaciones cargadas de insultos, insinuaciones personales y cuestionamientos a sus carreras.

La disputa se intensificó cuando la nativa de Trinidad y Tobago publicó una serie de mensajes, algunos de los cuales luego eliminó, donde lanzó indirectas sobre las ventas del nuevo álbum de la rapera de origen dominicano y su embarazo.

En una de las publicaciones más comentadas, Minaj escribió: "Teniendo sexo sin protección estando embarazada del cuarto bebé, Barney B. BV. H´ veeeeeee Supuestamenteyyyyyyyyyyyy".

Barney b had the whole label fly out to CALI to BEG ME TO DO A JOINT TOUR & ALBUM WITH HER. I don´t wanna have to drop that RECORDED call. ??



That´s why all the sabotage on my tour.



Drop the receipts dumb bitch. You costing them millions w/your 4 dollar album & 5 dolla coupon — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 1, 2025

El apodo "Barney B" parece una burla directa hacia Cardi B, con un juego de palabras que mezcla su nombre con el personaje infantil Barney, y un tono despectivo hacia su imagen.

Cardi B responde con acusaciones sobre fertilidad y consumo de medicamentos

Lejos de quedarse en silencio, Cardi B respondió con contundencia a través de varios mensajes donde defendió su carrera y atacó aspectos personales de Minaj.

En uno de sus tuits más polémicos, escribió: "Este ya es el tercer tuit hablando de mi embarazo... como si tú no hubieras estado yendo a distintos médicos de fertilidad porque no podías reproducirte por todas esas pastillas que te revuelven los óvulos. No es supuestamente. Señor, protege a mis bebés".

La rapera del Bronx también cuestionó por qué Minaj se obsesiona con compararse con ella:

"¿Por qué sigues hablando de mi álbum? No es el chiste que tú crees que es. Tú llevas como 16 años en la industria... deberías compararte con tus pares, los que comenzaron en tu época: Rihanna, Taylor Swift, Drake... esos son los números con los que deberías competir, y no puedes, porque estás por debajo de todos ellos. Yo estaba en el instituto cuando tú saliste, ¿por qué te comparas conmigo?"

But stop all this talking WHERE YOU AT? You said you was gonna cave my sister chest in... We checking our DMs and ain´t seen it yet!! Everybody up and waiting... DROP THE ADDY RIGHT NOW HO — Cardi B (@iamcardib) October 1, 2025

Una rivalidad que no da tregua

Aunque ambas artistas han protagonizado roces y enfrentamientos públicos en el pasado —incluido un altercado físico en 2018 durante un evento de moda en Nueva York— este nuevo episodio ha elevado el tono con ataques que sobrepasan la competencia profesional y se adentran en aspectos familiares y personales.

Los seguidores de ambas artistas se han dividido una vez más en redes, alimentando el conflicto con opiniones y especulaciones. Hasta el momento, ninguna de las dos ha ofrecido declaraciones formales fuera de sus publicaciones en X.

Este enfrentamiento vuelve a poner de relieve el nivel de exposición que adquieren las figuras públicas cuando sus diferencias se ventilan en plataformas digitales, donde los límites entre lo personal y lo profesional se desdibujan con facilidad.