Techy lanza nuevo tema "Hombre malo", inspirado en la jerga dominicana

La cantautora dominicana Techy, de perfil y con una sonrisa, luce una chaqueta personalizada con su nombre durante una reciente sesión promocional. ( FACEBOOK / TECHY )

La cantautora Techy, dos veces nominada al Latin Grammy, presentó su más reciente sencillo titulado "Hombre malo", una canción en la que utiliza expresiones populares dominicanas y que marca una exploración distinta dentro de su carrera musical.

Según explicó la cantante, actriz y compositora, la idea del tema surgió a partir de un reto propuesto por el músico José Peña Suazo, quien la motivó a escribir una canción en un solo tono. Este enfoque representó un cambio en su proceso creativo habitual, caracterizado por el uso de estructuras musicales más complejas.

"El reto me sacó de mi zona de confort. Esta vez quise hacer algo diferente y no seguir el mismo esquema de composición que suelo usar", señaló Techy sobre el proceso detrás del tema.

La canción, escrita, compuesta y producida por la propia artista, se construye como una narración que integra referencias culturales del habla cotidiana en República Dominicana.

Techy también comentó que se encuentra en un momento de mayor flexibilidad creativa y que no desea limitarse a un solo estilo musical, sino adaptarse a lo que le inspira en cada momento.

Concierto

El tema ya está disponible en plataformas digitales. Además, la artista tiene previsto presentarse en vivo el próximo 18 de octubre a las 9:00 p.m. en Escenario 360.