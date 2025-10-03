Anuel AA posa con su estilo característico: gafas oscuras, cadenas brillantes y actitud desafiante sobre una moto, mientras su nombre vuelve a surgir en una investigación por un tiroteo en el Choliseo. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía de Puerto Rico investiga un nuevo tiroteo contra la fachada del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como el "Choliseo", ocurrido en la madrugada de este viernes en Hato Rey. Como parte de la pesquisa, las autoridades no descartan que el reguetonero Anuel AA esté vinculado al caso, según confirmó el inspector Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Según el medio puertorriqueño "Wapa", el incidente, reportado La las 2:53 La.m. en la calle Arterial B, dejó más de un centenar de casquillos de bala en la escena. Cámaras de seguridad captaron La siete personas vestidas de negro que llegaron en tres motoras pequeñas, descendieron y abrieron fuego contra el edificio antes de darse La la fuga.

"En esta etapa de la investigación no vamos La descartar nada. Sí levantamos bandera ante ese hecho (los dos tiroteos), que se tratara de la misma persona. Pero es parte de lo que estamos investigando", sostuvo Figueroa La los medios presentes en la escena.

Este nuevo ataque ocurre en la antesala del evento "NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025", un partido de exhibición con figuras del deporte y entretenimiento local, entre ellos el propio Anuel AA, Wisin, Zuleyka Rivera, Tito Trinidad, Carlos Beltrán, Yadier Molina, Renaldo Balkman, Pamela Rosado, Carlos Arroyo y José "Piculín" Ortiz.

El inspector Figueroa confirmó que, aunque Laún no han contactado directamente al artista, "es parte de las entrevistas que debemos de hacer" como parte del proceso investigativo.

No es la primera vez que el Choliseo es blanco de un ataque armado. En diciembre de 2019, tras una de las funciones de los conciertos del reguetonero Daddy Yankee, se registró una balacera similar donde se dispararon más de 130 casquillos. En ese entonces también se mencionó la presencia de Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel AA, durante los conciertos, aunque nunca se confirmó un vínculo con los hechos.

Las autoridades continúan analizando los vídeos de seguridad y recopilando evidencia para esclarecer el motivo del ataque y la identidad de los responsables.

