PUCMM celebra el 4to Festival de Coros elevando el arte coral y la cultura musical

El Coro Nacional de la Reública Dominicana cerró la noche entre aplausos. El repertorio del Festival de Coros de la PUCMM abarcó desde piezas clásicas hasta géneros populares, con interpretaciones de rock and roll. ( FÉLIX LEÓN/ DIARIO LIBRE )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró el 4to Festival de Coros 2025, en el que nueve agrupaciones compuestas por jóvenes y veteranos reflejaron el talento, la entrega y la calidad vocal como símbolo de la excelencia.

El arte del canto coral fue protagonista de una noche que sirvió para exaltar la cultura musical dominicana.

Durante el evento fue reconocido el profesor Manuel Frias, fundador en el 1989 del coro la PUCMM, por su compromiso ejemplar y aporte cultural en la creación de este coro univertario.

Durante tres horas, cada grupo que llenó el escenario del auditorio I de la universidad logró la reverencia del público por su armonía casi celestial. Todas las agrupaciones recibieron reconocimientos por parte del festival.

(FOTOS: FÉLIX LEÓN)

Voces elevadas a lo más alto

La velada comenzó con la actuación d el Coro Juvenil de la PUCMM , como grupo anfitrión, bajo la dirección de Henry Cordero. Entre los temas, impregnaron de jovialidad con el clásico "We go together" de la película "Grease" a ritmo de rock and roll.

Luego, e l Coro del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), dirigido por la maestra Alba Pérez, interpretaron "Hijo de la luna", autoría del músico español José M. Cano y se despidieron con "Un merengue así" del director sinfónico y compositor dominicano Héctor Martínez Cabruja.

Continuaron la noche el Coro de Cámara Acción Comunitaria, el Coro Dominicano de Manos Blancas, y el Coro Masculino Julio Alberto Hernández del Instituto Cultural Domínico Americano.

Un repertorio para aplaudir de pie

El coro de la PUCMM inició la velada. (FÉLIX LEÓN)
Las mejores voces del canto coral estuvieron presentes. (FOTOS: FÉLIX LEÓN)

La noche siguió elevándose, al igual que las voces del Coro Fundamoniartes, la Camerata de la Catedral Primada de América, el Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica y el Coro Nacional de la República Dominicana, que cerró la noche y fue invitado especial, mostrando diversidad de estilos.

Aquí la oda al folclore 'dominicano' y el tributo a las costumbres criollas fue la cereza del pastel.

El Coro Fundamoniartes, dirigido por la maestra Liquedia Ventura, entonó "Palo Qumao" de Luis Rivera y Feliz Valoy y "Botón Rosa", de a autoría de Milcíades Méndez.

El Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica. (FÉLIX LEÓN)
Los jóvenes del Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica. (FÉLIX LEÓN)

Cuando subieron a escena los jóvenes del Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica, un silencio estuvo por varios segundos, y entre ellos emergió una voz solitaria de un joven cantante con la balada "Cuando te beso" (1992), del maestro Juan Luis Guerra.

El resto del coro le acompañaba con notas casi susurrantes que iban 'in crescendo' al tiempo que él subía la entonación del solo principal, y luego, entre todos, se unió en perfecta armonía salió aquella interpretación coral: " Cuando te beso, t iembla la luna sobre el río y se reboza... Oh, oh oh". Uno de los momentos mejor logrados y armonizados de la noche. El cantante solista mereció la ovación.

El Coro Camerata de la Catedral Primada de América.
(FÉLIX LEÓN)

La Camerata de la Catedral Primada de América y el Coro Nacional significaron la veteranía, cual si fuera un coro celestial.

La primera interpretó "Verano porteño", de Astor Piazolla y se unieron a las canciones costumbristas con "La empalizá", un pamibiche de Luis Kalaff.

El Coro Nacional de la República Dominicana hizo un cierre como era de esperarse con el canto coral Ave María; viajaron a lo contemporáneo con All the thing you are".

El Coro Nacional de la República Dominicana. (FÉLIX LEÓN)

El principal grupo coral se despidió con Cantos de Quisqueya, en honor a la música dominicana que incluyeron Dolores, no llores; Por ahí María se va; Vamo' a sonai lo' palo; Tengo a San Antonio cogiendo de cabeza y se despidieron con unos villancicos haciendo honor a la entrada de la época navideña, que hicieron aplaudir y mover los pies.

El profesor Manuel Frias, fundador en el 1989 del coro la PUCMM, fue reconocido por sus aportes. (FÉLIX LEÓN)
El profesor Manuel Frias, fundador en el 1989 del coro la PUCMM. (FÉLIX LEÓN)

Este festival, que impulsa el canto coral como herramienta de formación, inclusión y desarrollo cultural, celebró esta noche su cuarta entrega como parte del aniversario de la PUCMM, que este 2025 cumplió 63 años de fundación.