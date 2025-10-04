×
Jezzy "El chef" lidera los temas más escuchados de Spotify en RD con "Que Sensación"

El exponente urbano dominicano encabeza el Top 10 semanal de Spotify en el país, donde el dembow sigue reinando

    Expandir imagen
    Jezzy "El chef" lidera los temas más escuchados de Spotify en RD con "Que Sensación
    Jezzy "El Chef" posa para una sesión promocional en la que refleja la confianza y estilo que lo han convertido en una de las figuras más destacadas del dembow dominicano. (FUENTE EXTERNA)

    El género urbano continúa marcando el pulso de la música en la República Dominicana, y esta semana tiene un protagonista claro: Jezzy "el Chef" o  Jezzy "El chef de los versos", quien se posiciona en el primer lugar del Top 10 de Spotify en el país con su exitoso tema "Que Sensación", que acumula más de 43 mil reproducciones.

    En el segundo puesto se encuentra "Dem-bow" de Natti Natasha junto a Nando Boom y Dimelo Flow, que suma 37,611 reproducciones, demostrando la fuerza del género dominicano que inspira su título.

    El tercer lugar es para "Digital15" de Yk It´s JunaA, con casi 30 mil escuchas, un tema que ha ganado tracción en redes sociales por su estilo fresco y letras callejeras.

    Completando el Top 5, aparecen "Pasao de farmacia" de Lil Naay y "SINSENTI" también de Jezzy, quien repite en el ranking con dos temas entre los más escuchados.

    El listado continúa con "Envénenau", también de Yk It´s JunaA, seguida por cuatro temas consecutivos de Beéle, el artista colombiano que mantiene una fuerte presencia en la lista dominicana con "No tiene sentido", "La Plena – W Sound 05", "Si te pillara" y "Top Diesel".

    Más

    • El dominio del dembow, el reguetón y las fusiones urbanas confirman una tendencia clara: los oyentes dominicanos siguen apostando por los ritmos caribeños, los artistas emergentes y las colaboraciones internacionales que mantienen encendida la escena musical local.
