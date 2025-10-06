Grupo Crill & Clos hace debut oficial en República Dominicana

Entre sus planes inmediatos tienen como propósito regresar al país con su propia banda, en una gira de presentaciones por distintos puntos de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El dúo dominico-americano Crill & Clos, anunció su lanzamiento oficial en la República Dominicana, en un encuentro con la prensa especializada den la que ofrecieron detalles de su proyecto musical, el cual han estado desarrollando desde el pasado año.

Desde el lanzamiento del sencillo "Amigos", el dúo Crill & Clos ha venido desarrollando una carrera ascendente, consolidándose con el estreno de la bachata "Contando estrellas", tema que lo ha llevado a playas extranjeras, como Colombia, Panamá, Nueva York y República Dominicana.

Incursión en la bachata

Sobre su incursión en la bachata, los jóvenes cantantes expresaron que este género musical siempre ha estado "en nuestro ADN", por lo que seguirán en esta línea musical, ritmo que representa a la República Dominicana en todo el mundo.

Los cantantes dieron a conocer su nueva canción "Mal agradecida", una bachata tradicional con toques modernos al estilo de Crill & Clos y comunicaron el interés que tienen de proyectarse en su país de origen a través de sus canciones.

Crill & Clos han decidido explorar y abrazar la diversidad de la música en español.

Con una nueva visión y un enfoque fresco, Crill & Clos han decidido explorar y abrazar la diversidad de la música en español, incursionando en diferentes géneros musicales que reflejan su versatilidad y creatividad.

Los hermanos Chris y Carlos Estévez, nombres originales de los artistas, se proponen conquistar la plaza dominicana, por lo que ya tienen prevista una gira por República Dominicana, España, Colombia, Puerto Rico, México, Chile, Argentina y Estados Unidos.

Entre sus planes inmediatos tienen como propósito regresar al país con su propia banda, en una gira de presentaciones por distintos puntos de la República Dominicana.