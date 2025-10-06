El merengue une al pueblo: concierto en la Ciudad Juan Bosch celebra identidad y cultura dominicana

Sergio Vargas durante su participación en el concierto celebrado anoche en Ciudad Juan Bosch. ( SUMINISTRADA )

Con el ritmo contagioso del merengue y la energía desbordante de Steffany Constanza, Blachy, Rubio del Acordeón y Sergio Vargas, la Plaza Camino Real se convirtió en un estallido de música, baile y orgullo nacional la noche del pasado domingo, durante el concierto "Música en el corazón del pueblo".

Desde los primeros acordes, el público se entregó por completo. Miles de personas cantaron, aplaudieron y bailaron bajo las luces multicolores que iluminaron el cielo de Ciudad Juan Bosch.

La atmósfera se cargó de entusiasmo y emoción colectiva, una demostración del profundo arraigo que el merengue mantiene en el corazón dominicano.

"Esto es increíble, una fiesta para nuestra gente, un sueño hecho realidad", exclamó María Pérez, residente de Ciudad Juan Bosch, con lágrimas de alegría mientras coreaba una de las canciones de Sergio Vargas. "¡Gracias, presidente Abinader, por este regalo!".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/constanza3-cab5c339.jpeg Steffany Constanza en escena. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/pulbico-concierto-9e86c08b.jpeg Los residentes de la Ciudad Juan Bosch disfrutaron el concierto. https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/multitud1-e27bb3c6.jpeg Una vista aérea del púlbico.

Steffany Constanza: energía pura y conexión con el público

La joven intérprete fue la encargada de abrir la noche con una presentación arrolladora. Steffany Constanza desbordó energía y carisma, conectando de inmediato con la multitud. Su voz potente y su presencia escénica marcaron el inicio de una velada que prometía —y cumplió— ser inolvidable.

Blachy: el sabor del pueblo

El popular artista Blachy aportó un toque de tradición y alegría, haciendo que la plaza completa coreara sus temas. Con su estilo inconfundible, combinó lo clásico y lo moderno del merengue, reafirmando su conexión con el pueblo dominicano.

Rubio del Acordeón: virtuosismo y herencia típica

El público estalló en aplausos ante la destreza de Rubio del Acordeón, quien mostró su dominio absoluto del instrumento. Su capacidad para fusionar la esencia del merengue típico con una energía contemporánea electrizó el escenario y arrancó vítores de los asistentes.

Sergio Vargas: cierre magistral y clímax emocional

El Negrito de Villa, ícono del merengue, coronó la noche con un repertorio lleno de éxitos. Cada interpretación fue recibida con ovaciones y coros multitudinarios. Su actuación, marcada por la pasión y el sentimiento, selló la velada con un final apoteósico.

Una producción de gran nivel y un público entregado

El concierto fue una producción impecable a cargo de Luis Medrano, con un escenario de última generación, luces láser, tecnología hidráulica y efectos visuales que realzaron la experiencia. La multitud vibró en cada canción, convertida en una sola voz que celebraba la música nacional.

La animación de Aquiles Correa y Julio Clemente mantuvo un ritmo dinámico y divertido, logrando que el público no bajara la energía en ningún momento. Su humor y espontaneidad hicieron que cada pausa entre actuaciones se convirtiera en parte del espectáculo.

Un homenaje al merengue y a la identidad dominicana

"Música en el Corazón del Pueblo" fue mucho más que un concierto: fue una declaración de identidad cultural y un homenaje al género que ha llevado alegría a generaciones. Gracias al patrocinio de Banreservas, el evento reafirmó que el merengue sigue siendo el latido musical que une al país.

La organización del evento agradeció el apoyo del Fideicomiso Ciudad Juan Bosch y de sus residentes, cuya participación entusiasta fue clave para el éxito de la jornada auspiciada por el presidente Luis Abinader.