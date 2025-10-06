Irka y Tadeu lanzan nueva versión de "El Faro a Colón" como homenaje a la resistencia

Irka Mateo y Tadeu presentan una nueva versión de "El Faro a Colón", símbolo de resistencia y memoria cultural. ( SUMINISTRADA )

La agrupación Irka y Tadeu con Tra Banda lanzará el viernes 10 de octubre, a las 12:00 p. m., una nueva versión de la canción "El Faro a Colón", tema emblemático nacido en 1992 como un grito de resistencia frente al monumento erigido en Santo Domingo durante el gobierno de Joaquín Balaguer para conmemorar los 500 años del llamado descubrimiento de América.

El lanzamiento, que coincide con las conmemoraciones del Día de la Resistencia Indígena, busca reavivar el mensaje original de la obra: una denuncia contra el colonialismo, la censura y la exaltación de una historia contada desde la conquista.

La nueva versión llega con una lectura contemporánea que refuerza el compromiso del grupo con la identidad, la justicia y la memoria cultural.

"Con la fuerza de la música y la voz de la resistencia, El Faro a Colón vuelve a encender la llama de la dignidad y la memoria ancestral", expresó Irka Mateo, al destacar que la obra fue concebida como un homenaje a quienes resistieron la colonización y la imposición cultural.

Colaboración

Esta producción surgió como un trabajo colaborativo a distancia, en el que cada músico grabó su parte desde distintos lugares del país y del extranjero, uniendo sus sonidos en un solo propósito artístico y simbólico. Participaron Rafelito Mirabal (teclados), Rafa Payán (guitarra eléctrica), Guy Frómeta (batería), Edgar Molina (percusión) y Carlito Estrada (saxos).

La voz de Irka Mateo fue registrada en Peter Nova Studio, bajo la mezcla de Ricardo Ramos, la masterización de Jonas W. Karlsson y la consultoría sonora de Alejandro Krispin.

Más de tres décadas después de su primera versión, "El Faro a Colón" regresa como una reflexión musical sobre la memoria, la identidad y la resistencia cultural.

En palabras de los artistas, se trata de un recordatorio de que la historia no debe glorificar la conquista, sino honrar a quienes defendieron su tierra y su cultura.