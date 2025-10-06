×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Shadow Blow
Shadow Blow

Shadow Blow agradece a Yeni Berenice Reynoso por impulsar la inclusión a través del arte y la moda

La PGR informó que el desfile, bautizado como "La libertad que nos une", tuvo como objetivo promover la visibilidad

    Expandir imagen
    Shadow Blow agradece a Yeni Berenice Reynoso por impulsar la inclusión a través del arte y la moda
    Shadow Blow valoró la iniciativa liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor Shadow Blow expresó su agradecimiento a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por la invitación al desfile por la inclusión "La libertad que nos une", organizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el marco del RD Fashion Week 2025. 

    El "Mensaje Directo" se mostró honrado de participar en la actividad que resalta valores esenciales como la inclusión, la dignidad y la resiliencia.

    "Me honra la distinción y celebro esta valiosa iniciativa que promueve la empatía social y la inclusión a través de LibertyRD", expresó en una nota de prensa el ganador de varios Premios Soberano.

    Expandir imagen
    Infografía
    El cantante urbano Shadow Blow.

    Marca Liberty RD

    La PGR informó que el desfile, bautizado como "La libertad que nos une", tuvo como objetivo promover la visibilidad y el empoderamiento de diversos segmentos vulnerables, incluyendo personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores y niños en situaciones de riesgo dentro de la industria de la moda.

    En el evento se lanzó la marca Liberty RD, gestionada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el fin de posicionar y comercializar productos elaborados por internos y destinar los beneficios económicos a estos y sus familias. 

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.