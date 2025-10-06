Shadow Blow agradece a Yeni Berenice Reynoso por impulsar la inclusión a través del arte y la moda

El cantautor Shadow Blow expresó su agradecimiento a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, por la invitación al desfile por la inclusión "La libertad que nos une", organizado por la Procuraduría General de la República (PGR) en el marco del RD Fashion Week 2025.

El "Mensaje Directo" se mostró honrado de participar en la actividad que resalta valores esenciales como la inclusión, la dignidad y la resiliencia.

"Me honra la distinción y celebro esta valiosa iniciativa que promueve la empatía social y la inclusión a través de LibertyRD", expresó en una nota de prensa el ganador de varios Premios Soberano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/07/shadow-blow-2jpg-7936f379-e93e-4c91-812d-4bfa7c0c1d7e-67a55c75.jpeg El cantante urbano Shadow Blow.

Marca Liberty RD

La PGR informó que el desfile, bautizado como "La libertad que nos une", tuvo como objetivo promover la visibilidad y el empoderamiento de diversos segmentos vulnerables, incluyendo personas privadas de libertad, personas con discapacidad, adultos mayores y niños en situaciones de riesgo dentro de la industria de la moda.

En el evento se lanzó la marca Liberty RD, gestionada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), con el fin de posicionar y comercializar productos elaborados por internos y destinar los beneficios económicos a estos y sus familias.