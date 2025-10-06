Tino, hijo de Ricky Martin, acompaña a su padre en el escenario y sorprende con sus pasos de baile

Valentino se toma una selfie con su teléfono, mientras su padre, Ricky Martin, aparece a su lado durante su paso por Premios Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

Ricky Martin volvió a hacer historia con dos espectaculares presentaciones en la recién inaugurada Claro Arena de Santiago de Chile. Pero esta vez, el ícono de la música latina no brilló solo. Su hijo Valentino, conocido en redes sociales como "Tino", subió al escenario y desató la euforia con su talento para el baile.

Valentino, de 17 años, acompañó a su padre en el escenario durante el concierto del pasado sábado 4 de octubre, demostrando que el arte corre por sus venas. Con movimientos fluidos, una gran presencia escénica y una impresionante pirueta doble, el joven dejó claro que podría estar iniciando su propio camino en el mundo del entretenimiento.

El momento fue compartido por el propio Tino en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 89 mil seguidores.

En el video publicado, se lo ve ejecutando una coreografía con precisión y energía, mientras su padre, visiblemente emocionado, le cede el protagonismo por unos segundos. La publicación rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de apoyo.

Ricky Martin, orgulloso, no tardó en comentar: "Te amo hijo", dejando ver la estrecha relación y admiración mutua entre ambos.

El público y los fans reaccionan

La ovación en vivo no fue menor a la reacción en redes sociales. Los seguidores del astro boricua y los nuevos fans de Valentino celebraron el momento:

"Lo que se hereda no se hurta", "Qué orgullo estar en la tarima con tu papá", y "Tu hijo es asombroso, ha trabajado duro y se nota", fueron algunos de los cientos de comentarios que inundaron las redes tras la publicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/ricky-martin-junto-a-sus-hijos-mayores-matteo-con-abrigo-verde-y-gorro-claro-y-valentino-con-abr-29586c39.jpg Ricky Martin (centro) camina en el aeropuerto junto a sus hijos mayores, Matteo (con abrigo verde y gorro claro) y Valentino (con abrigo y gorro negro), compartiendo un momento familiar lleno de complicidad. (FUENTE EXTERNA)

Valentino es uno de los mellizos que Ricky Martin recibió en 2008. Su hermano, Matteo, mantiene un perfil más reservado. Además, Ricky es padre de Lucía y Renn, de 6 y 5 años, respectivamente, fruto de su relación con el artista plástico Jwan Yosef.