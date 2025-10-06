Emotivo testimonio de Martha Heredia tras la cesárea de emergencia y la hospitalización de su hijo

Martha Heredia observa con ternura a su bebé en la incubadora del hospital (izquierda), mientras una imagen de archivo la muestra luciendo su embarazo en un sereno paisaje rural (derecha), reflejando la fuerza y el amor que la han acompañado en este proceso. ( INSTAGRAM / @MARTHAHEREDIA )

La cantante dominicana Martha Heredia reveló a través de su cuenta de Instagram que su hijo recién nacido se encuentra hospitalizado desde su nacimiento y atraviesa un proceso médico delicado, aunque ha mostrado señales de mejoría.

En nuevo video publicado la tarde de este lunes 6 de octubre, la ganadora de la sexta edición de Latin American Idol, relató con emotividad y franqueza el complejo proceso que ha vivido desde que comenzaron las contracciones hasta la cirugía menor que tuvo que enfrentar su bebé en los primeros días de vida.

"Anoche me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia... Empezaron los dolores y las contracciones, y terminamos en cirugía a las 8 de la noche", explicó Heredia, quien también confesó estar asustada, pero confiada en que todo saldrá bien. "Dios es grande, y sé que mi bebé va a salir de aquí", expresó con esperanza.

Un llamado a la fe y al acompañamiento

Durante su mensaje, la artista agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y seres queridos: "Gracias a todos los que están orando y acompañando este proceso. También a mi esposo, mi mamá y mi abuela", mencionó, visiblemente emocionada.

Heredia también detalló que su hijo fue sometido a una cirugía menor y le fue colocado un catéter en uno de sus pulmones. Además, explicó que el pequeño ha respondido positivamente a los medicamentos, aunque continúa necesitando cuidados especiales, como el uso de una amasalladora para sus pulmones y otros estudios médicos como el tamizaje.

"Hoy vamos a pasar la noche con mi bebé. Es el quinto día en la unidad. Seguimos confiando en Dios y llevando este proceso con fe", dijo en su publicación.

Agradecidos con el apoyo

Martha, quien en los últimos años ha retomado su carrera musical junto a su prometido, el cantante mexicano Gerardo Lares, destacó que ambos están profundamente agradecidos por las muestras de cariño y solidaridad que han recibido durante estos días difíciles.

La artista concluyó su mensaje con un aliento para otras madres que atraviesan situaciones similares: "A todas las mamitas que están pasando por este proceso, tengan fe. Somos guerreras. Este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida, pero no estamos solas".

Martha Heredia continúa informando a sus seguidores a través de sus redes sociales, manteniendo vivo el espíritu de esperanza y fe en medio de uno de los retos más grandes que ha enfrentado hasta ahora como madre.