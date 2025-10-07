Bad Bunny y Romeo Santos, los reyes latinos del siglo XXI según la revista Billboard

Bad Bunny y Romeo Santos encabezan el listado de Billboard de los artistas latinos más influyentes del siglo XXI. ( ARCHIVO )

La revista estadounidense Billboard, reconocida como una de las principales referencias en la industria musical, publicó su lista de los Top Latin Artists of the 21st Century, en la que el puertorriqueño Bad Bunny ocupa el primer lugar y el estadounidense de origen dominicano, Romeo Santos, se posiciona en el segundo, confirmando el dominio de ambos artistas en la escena latina global.

El listado, elaborado por la periodista Pamela Bustios, analiza el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero de 2000 hasta diciembre de 2024.

Este recuento celebra los primeros 25 años del milenio y destaca a quienes han definido la música latina moderna, desde el auge del reguetón hasta la expansión internacional de la bachata y el pop urbano.

Bad Bunny: el fenómeno global del siglo XXI

Bad Bunny agotó una temporada de conciertos en Puerto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, ha revolucionado la industria musical con un estilo audaz que combina reguetón, trap, pop y ritmos alternativos. Su autenticidad, independencia creativa y conexión con las nuevas generaciones lo han convertido en el artista latino más escuchado del planeta durante los últimos cuatro años consecutivos.

El intérprete de éxitos como Tití me preguntó, Dákiti, Callaíta y Moscow Mule ha encabezado múltiples listas globales, roto récords de streaming y liderado escenarios de talla mundial como Coachella y los Grammy. Su influencia trasciende la música, abarcando la moda, el activismo social y la identidad cultural.

Romeo Santos: el rey que llevó la bachata al mundo

La bachata está presente con la música de Romeo Santos.

En el segundo lugar del ranking se encuentra Romeo Santos, considerado el "Rey de la Bachata", quien ha sido clave en la internacionalización del género dominicano.

Nacido en el Bronx, Nueva York, de padres dominicanos, Santos fusionó la esencia tradicional de la bachata con influencias del R&B y el pop, creando un estilo único que conquistó audiencias globales.

Como líder del grupo Aventura, marcó una época con temas como Obsesión y Cuando volverás, llevando la bachata a las listas internacionales. En su carrera en solitario, ha lanzado álbumes icónicos como Formula Vol. 1, Formula Vol. 2, Golden y Utopía, con los que consolidó su legado como uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos.

Santos acumula siete canciones número uno en Hot Latin Songs, cinco álbumes que encabezaron Top Latin Albums y 32 premios Billboard Latin Music Awards, entre ellos Artista del Año en 2015 y 2016.

El top 10 de los artistas latinos del siglo XXI

La lista publicada por Billboard está encabezada por Bad Bunny y Romeo Santos, seguidos por Daddy Yankee, Shakira, J Balvin, Karol G, Luis Miguel, Enrique Iglesias, Prince Royce y Ozuna.

Este top refleja la diversidad y la influencia de los géneros latinos en los últimos 25 años, donde el idioma español y los ritmos urbanos, tropicales y pop han dominado el panorama musical internacional.