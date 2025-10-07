Nueva demanda: Daddy Yankee acusa a su exesposa de intentar bloquear el uso de sus marcas

Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González durante una de las audiencias recientes en el tribunal federal; la pareja vuelve a la disputa legal, esta vez por los derechos de las marcas “Daddy Yankee” y “DY”. ( FUENTE EXTERNA )

El icono de la música urbana Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, presentó una demanda en el Tribunal Federal contra su exesposa, Mireddys González Castellanos, acusándola de intentar obstaculizar el uso de sus marcas registradas, incluyendo sus nombres artísticos “Daddy Yankee” y “DY”.

La demanda, interpuesta por el artista a través de su firma El Cartel Records Inc., alega que González pretende impedirle el uso comercial de esas marcas, las cuales, según la querella, están “indisolublemente ligadas a su personalidad artística” y son fundamentales para su carrera profesional.

“Este caso es otro capítulo desafortunado en la saga legal que involucra a Ramón Ayala Rodríguez […] y su exesposa, la demandada Mireddys González”, dice el documento legal.

“En su último intento por frustrar el continuo éxito artístico, González está impugnando el derecho de Ayala a utilizar sus nombres comerciales”, continúa la demanda.

Un conflicto que afecta el núcleo de su identidad artística

De acuerdo con una nota publicada por el medio boricua El nuevo día, la batalla legal llega en un momento clave para Daddy Yankee, quien, a pesar de haber anunciado su retiro musical en 2022, ha continuado vinculado a grandes eventos e iniciativas promocionales.

De hecho, se espera su participación en la próxima ceremonia de los Premios Billboard este 23 de octubre.

El recurso legal enfatiza que impedirle el uso de las marcas "Daddy Yankee" y "DY" tendría un efecto devastador para su carrera:

“El daño sería inmediato y catastrófico: Ayala perderá el control de los símbolos de su reputación, lo que creará confusión entre sus fans, socios y el público”, reza el documento, que además alerta sobre una posible “pérdida irreparable” del valor comercial de dichas marcas.

Origen del conflicto legal

La controversia se originó el pasado 24 de julio, cuando los abogados de González enviaron una carta al equipo legal del artista, acusándolo de haber registrado marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) sin el consentimiento de su exesposa.

En la misiva, se alegó una supuesta violación a la Ley Lanham, y se exigió que cesara inmediatamente el uso de los nombres “Daddy Yankee” y “DY”.

Posteriormente, González solicitó dos prórrogas para oponerse formalmente a los registros de esas marcas ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB), prolongando el proceso legal y poniendo en jaque las futuras actividades promocionales del artista.

¿Quién tiene derecho sobre las marcas?

Según la demanda, El Cartel Records Inc. , corporación vinculada al propio Ayala, cedió los derechos de las marcas al artista tras su disolución, y González “carece de cualquier interés personal de propiedad sobre el uso de las mismas”.

Además, el documento resalta que la imagen pública del cantante está completamente entrelazada con las marcas en disputa, por lo que cualquier intento por limitarlas representa una amenaza directa a su identidad como figura artística.

“Su identidad profesional y su reconocimiento público están estrechamente asociados a los nombres de ‘Daddy Yankee’ y ‘DY’, que ha utilizado durante muchos años”, argumenta el recurso.

El tribunal responde

La jueza federal María Antongiorgi Jordán emitió una orden instruyendo que, tras el emplazamiento, González tendrá 48 horas para responder a la demanda .

para responder a la . Por ahora, Daddy Yankee busca que se le otorgue una orden judicial que le permita continuar usando libremente sus marcas sin interferencia legal por parte de su exesposa, advirtiendo que de no hacerlo, no solo estaría en riesgo su imagen, sino también el valor comercial y simbólico que ha construido durante más de dos décadas.

