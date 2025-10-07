Jay-Z revela la razón por la que escogió a Bad Bunny para el show de Medio Tiempo del Super Bowl

Bad Bunny, en uno de sus conciertos recientes, demuestra su energía sobre el escenario (izquierda), mientras que en una imagen de archivo aparece junto a Jay-Z (derecha), quien lo eligió como protagonista del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 por su impacto cultural y compromiso con Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

En una decisión que ha generado entusiasmo a nivel global, el artista puertorriqueño Bad Bunny fue confirmado como el protagonista del show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

La noticia fue acompañada por declaraciones de Jay-Z, productor ejecutivo del espectáculo a través de su compañía Roc Nation, quien explicó la emotiva razón detrás de la elección del llamado “Conejo Malo”.

“Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por su pueblo Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Es por eso que nos honró tenerlo en el escenario más importante del mundo”, expresó Jay-Z durante una rueda de prensa en Nueva York.

El rapero y empresario destacó no solo la proyección internacional de Bad Bunny, sino también su compromiso social con la isla, haciendo referencia a su activismo en temas como la crisis energética, la defensa de la cultura boricua y su constante visibilidad en causas que afectan a los jóvenes latinos.

Además de su éxito musical, Bad Bunny ha sido una figura clave en movimientos sociales. Ha denunciado la corrupción gubernamental, ha apoyado abiertamente a la comunidad LGBTQ++ y ha utilizado sus plataformas para visibilizar problemas sociales y políticos en su país.

Jay-Z reconoció este compromiso como un elemento clave para su elección: “El show de Medio Tiempo no solo es entretenimiento, es una declaración cultural. Benito representa una voz que trasciende fronteras”.

El Super Bowl 2026 se celebrará el 9 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. La expectativa es que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, lleve al escenario una producción de alto nivel que combine reguetón, trap, salsa y elementos culturales de Puerto Rico.