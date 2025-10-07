Zion, del dúo Zion y Lennox, en estado reservado tras accidente de tránsito

El cantante urbano Zion, en una imagen de archivo, posando sonriente junto a uno de sus vehículos. El artista se encuentra hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito y su condición médica permanece reservada. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido cantante urbano Zion, exintegrante del popular dúo Zion y Lennox, se encuentra hospitalizado en condición delicada tras sufrir un accidente de tránsito mientras conducía un vehículo todo terreno en el área metropolitana de San Juan.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, donde detallaron que la condición médica del artista "permanece siendo reservada", y que se está a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende.

"Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación", expresó el comunicado, que también pidió "respeto y paciencia para el artista y su familia durante este difícil momento".

El doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), confirmó que el cantante presenta "múltiples traumas clasificados como de cuidado", lo que ha requerido vigilancia médica intensiva. También indicó que el artista "está adolorido" y que no se descarta una posible intervención quirúrgica.

"El paciente está siendo monitoreado de cerca por nuestro equipo. Su condición es estable dentro de la gravedad, pero requerirá más evaluaciones en las próximas horas", indicó el doctor Ayala en declaraciones a la prensa local.

Esperando evolución

Hasta el momento no se han ofrecido detalles precisos sobre la naturaleza exacta de las lesiones ni sobre las circunstancias específicas del accidente. El equipo médico y sus representantes mantienen la información bajo confidencialidad, mientras se monitorea de cerca la evolución del artista.

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, es una de las voces más reconocidas del género urbano. Como parte del dúo Zion y Lennox, ha sido responsable de múltiples éxitos internacionales desde principios de los 2000 y se ha mantenido vigente en la escena musical durante más de dos décadas.