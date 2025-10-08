La cantautora Serbella presenta sus nuevas bachatas románticas “Más” y “Sola”

La cantautora dominico-puertorriqueña Serbella presentó nuevos sencillos en el Hard Rock Café Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora dominico-puertorriqueña Serbella presentó su nuevo sencillo Más en el Hard Rock Café Santo Domingo, una bachata pop que destaca por su emoción y exploración del deseo de amar sin límites.

El tema fue producido por LME Entertainment y filmado en La Gloria Rooftop en Santo Domingo, bajo la dirección de Lowensky Natera.

Por otro lado, Sola, su tercer sencillo, representa una nueva etapa en su evolución artística. En esta bachata romántica, Serbella canta sobre la independencia emocional y el poder de sanar tras una historia de amor.

Ambos temas fueron producidos musicalmente por Moisés Sánchez, ganador del Grammy Latino en 2020 y nominado nuevamente en 2025, consolidando así la calidad sonora y el sello distintivo que caracteriza el trabajo de la artista.

La distribución musical de ambos sencillos está a cargo de La Oreja Media Group, fortaleciendo la presencia de Serbella en las principales plataformas y mercados internacionales.

Durante el evento, Serbella expresó su entusiasmo y gratitud por el apoyo recibido: “Estoy inmensamente feliz de poder interpretar bachata romántica, un género que me apasiona profundamente y con el que me siento completamente identificada".

"Ver cómo el público conecta con mis canciones y cómo los medios, mis amigos, mis seguidores y mi familia me han respaldado en este camino es algo que me llena de alegría y motivación para seguir creando música con el corazón”, agregó.

La canción Sola ya está disponible en todas las plataformas digitales, mientras que el videoclip de Más puede disfrutarse en el canal oficial de YouTube de Serbella.

