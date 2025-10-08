ChatGPT se integra con Spotify para crear playlists y descubrir música desde la IA
ChatGPT podrá ofrecer recomendaciones basadas en estados de ánimo, géneros o temas específicos
OpenAI y Spotify anunciaron una nueva integración que permitirá a los usuarios descubrir canciones, crear listas de reproducción personalizadas y recibir recomendaciones musicales o de podcasts directamente desde ChatGPT.
Con esta colaboración, los usuarios podrán conectar su cuenta de Spotify al iniciar una conversación con ChatGPT. A partir de ese momento, bastará con pedirle a la IA canciones, artistas, álbumes o episodios de podcast para que abra Spotify dentro del chat y reproduzca o sugiera contenido relacionado.
Además, ChatGPT podrá ofrecer recomendaciones basadas en estados de ánimo, géneros o temas específicos, utilizando el contexto de la conversación para generar selecciones musicales a medida.
Vincular ChatGPT con Spotify
Para vincular la cuenta de ChatGPT con la de Spotify, se deben realizar los siguientes pasos:
- Iniciar una conversación en ChatGPT y mencionar Spotify en la solicitud. La primera vez que se haga, el sistema pedirá conectar la cuenta de Spotify.
- Desde ahí, simplemente se pueden pedir canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast, y ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en el chat, utilizando el contexto relevante para completar la tarea.
- También es posible solicitar recomendaciones basadas en un estado de ánimo, tema o tópico específico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas durante la conversación. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación de Spotify, lo que permitirá escucharla directamente desde allí.
Diferencia para usuarios premium y gratuitos
La función está disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores premium. Los primeros podrán acceder a listas de reproducción populares como Discover Weekly y New Music Friday, mientras que los usuarios premium disfrutarán de recomendaciones completamente personalizadas según sus gustos y solicitudes.
Spotify aseguró que esta alianza con ChatGPT busca mejorar la experiencia musical, ofreciendo una forma más intuitiva y conversacional de explorar su catálogo.