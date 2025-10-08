ChatGPT se integra con Spotify para crear playlists y descubrir música desde la IA

La nueva integración entre ChatGPT y Spotify permitirá a los usuarios descubrir canciones, crear listas de reproducción y recibir recomendaciones musicales o de pódcast directamente desde una conversación con la IA. ( FUENTE EXTERNA )

OpenAI y Spotify anunciaron una nueva integración que permitirá a los usuarios descubrir canciones, crear listas de reproducción personalizadas y recibir recomendaciones musicales o de podcasts directamente desde ChatGPT.

Con esta colaboración, los usuarios podrán conectar su cuenta de Spotify al iniciar una conversación con ChatGPT. A partir de ese momento, bastará con pedirle a la IA canciones, artistas, álbumes o episodios de podcast para que abra Spotify dentro del chat y reproduzca o sugiera contenido relacionado.

Además, ChatGPT podrá ofrecer recomendaciones basadas en estados de ánimo, géneros o temas específicos, utilizando el contexto de la conversación para generar selecciones musicales a medida.

Vincular ChatGPT con Spotify

Para vincular la cuenta de ChatGPT con la de Spotify, se deben realizar los siguientes pasos:

Iniciar una conversación en ChatGPT y mencionar Spotify en la solicitud. La primera vez que se haga, el sistema pedirá conectar la cuenta de Spotify.

Desde ahí, simplemente se pueden pedir canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast, y ChatGPT abrirá automáticamente la app de Spotify en el chat, utilizando el contexto relevante para completar la tarea.

También es posible solicitar recomendaciones basadas en un estado de ánimo, tema o tópico específico, y Spotify mostrará selecciones personalizadas durante la conversación. Al tocar una pista, se abrirá la aplicación de Spotify, lo que permitirá escucharla directamente desde allí.

Diferencia para usuarios premium y gratuitos

La función está disponible tanto para usuarios gratuitos como para suscriptores premium. Los primeros podrán acceder a listas de reproducción populares como Discover Weekly y New Music Friday, mientras que los usuarios premium disfrutarán de recomendaciones completamente personalizadas según sus gustos y solicitudes.

Spotify aseguró que esta alianza con ChatGPT busca mejorar la experiencia musical, ofreciendo una forma más intuitiva y conversacional de explorar su catálogo.