Dalvin La Melodía realizará su primera gira internacional tras fenómeno viral

Dalvin La Melodía promociona “Chiquilla bonita”, una bachata con estilo de los intérpretes tradicionales del país. ( FUENTE EXTERNA )

Dalvin La Melodía, denominado el nuevo fenómeno de la bachata, continúa ganando terreno en su carrera musical con un año y unos meses de su lanzamiento.

Tras el éxito de sus interpretaciones "Chiquilla bonita" y "Mi reina", Dalvin Núñez, nombre de pila del cantante, anunció su primera gira internacional.

De la mano de la empresa Música Latina , en sociedad con Henry Ovalles , Dalvin estará llevando su talento musical a los Estados Unidos a partir de febrero de 2026, con una cartelera extensa, a la cual se sumarán otras actividades en los meses venideros.

Estará en United Palace, de Nueva York, en el Teatro Ritz en New Jersey, así como el Club Laboom, Salsa con fuego, Mamajuana Cafe, Harrah's Resort, Hard Rock Live, Rumba Club, Río Cantina, Club One, Vip Room, entre otros establecimientos nocturnos en los Estados Unidos.

"Dalvin se ha convertido en un fenómeno de la bachata en este momento en muy corto tiempo, con presencia en Sudamérica, Estados Unidos y Europa, lo que le da el aval de poder viajar con su música a diferentes países y eso es lo que haremos en 2026, llevarlo a todos esos lugares donde su música ha sido bien acogida, no solo por los dominicanos, sino por los amantes de la buena bachata”, dijo el empresario Henry Ovalles en una nota de prensa.

Sus canciones

Con la canción “Mi Reina”, de la autoría del compositor y bachatero Martin Aquino, la cual fue estrenada a finales de 2024 ha logrado romper esquemas y a más de un año de su lanzamiento, aún continúa en la cima de la popularidad.

En la actualidad, Dalvin La Melodía promociona “Chiquilla bonita”, una bachata con estilo de los intérpretes tradicionales del país, pero con un poco más de modernidad.

“Chequilla Bonita” es una canción original de Marco Antonio Solís, llevado al ritmo de Bachata por Dalvin La Melodía y se ha convertido en una de las más sonadas del momento

Otras canciones del joven de 22 años son “Pensando en ella”, un homenaje al bachatero fallecido Yóskar Sarante. También, “Por ti”, “Tesoro perdido”, “Volver amar”, entre otras.