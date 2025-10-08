"Seis meses sin ti": Ana Beatriz Pérez Reynoso recuerda a su padre Rubby Pérez con emotivo mensaje

Rubby Pérez abraza con ternura a su hija Ana Beatriz en una imagen de archivo. El recordado merenguero, fallecido en la tragedia de Jet Set, sigue siendo una presencia viva en el corazón de su familia. ( INSTAGRAM / @ANABPREY )

A seis meses de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, que dejó más de 230 muertos, incluyendo al legendario merenguero Rubby Pérez, su hija Ana Beatriz Pérez Reynoso compartió un conmovedor mensaje en redes sociales, recordando la ausencia de su padre y el impacto que su pérdida ha tenido en su vida.

Con apenas 15 años, Ana Beatriz ha usado su cuenta de Instagram como un espacio de memoria, donde poco a poco ha ido mostrando su proceso de duelo, sus recuerdos más íntimos y la profunda conexión que mantenía con el intérprete de "Tú vas a volar".

"Hoy se cumplen seis meses desde el accidente de Jet Set. Medio año sin ti, aunque a veces me parece que fue ayer...", escribió la adolescente, acompañando sus palabras con fotografías inéditas junto a su padre.

En su mensaje, la joven recordó detalles cotidianos que hoy extraña profundamente: desde las sonrisas y los chistes malos, hasta esas frases simples pero cargadas de cariño que recibía de su padre, como "cuídate" o "avísame cuando llegues".

"Esas pequeñas frases demostraban lo mucho que me protegías y cuánto amor me dabas", expresó.

A pesar del dolor, Ana Beatriz asegura sentir la presencia de Rubby en cada rincón de su vida: en la música que aún resuena en las calles, en los comentarios de sus compañeros de colegio, y en los videos que vuelve a mirar una y otra vez.

"Me acompañas en silencio, como siempre lo hiciste", escribió con ternura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/httpswwwinstagramcompc6rvqomvnlshles-laimgindex1-5-cf2bdc47.jpg

La publicación cerró con un mensaje de agradecimiento y amor eterno: "Gracias por seguir cuidándome, estés donde estés. Siempre serás parte de mí".

Una pérdida que marcó al país

La muerte de Rubby Pérez conmocionó al mundo artístico y al país entero, no solo por su trayectoria como uno de los grandes exponentes del merengue, sino por las circunstancias trágicas que rodearon su fallecimiento.

La madrugada del 8 de abril, mientras animaba una fiesta en la icónica discoteca Jet Set, el techo del local colapsó repentinamente, dejando más de 230 víctimas fatales y decenas de heridos. El evento, que debía ser una celebración, terminó convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente del país.

Desde entonces, múltiples familias han levantado su voz para exigir justicia, y muchas otras, como la de Ana Beatriz, han encontrado en la memoria y el arte una forma de seguir adelante.