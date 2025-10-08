El Chaval de la Bachata celebra reconocimiento del NYPD por su aporte a la música latina

Además de El Chaval de la Bachata, la ceremonia del NYPD destacó a otras figuras por su aporte a la comunidad latina. ( SUMINISTRADA )

El reconocido bachatero dominicano El Chaval de la Bachata recibió un importante reconocimiento por parte del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en el marco de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, destacando no solo su aporte cultural a la comunidad latina, sino también su constancia e impacto en la industria musical de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia oficial, el NYPD resaltó la trayectoria de más de tres décadas del artista, su influencia positiva en la juventud latina y su compromiso con las raíces dominicanas a través de su música.

Al recibir el galardón, el intérprete de "El último golpe" expresó su gratitud y orgullo por representar al país en escenarios internacionales.

"Me siento honrado de salir de un campo de República Dominicana, que se llama Juncalito, perteneciente a la provincia de Santiago de los Caballeros. Desde allí he venido cumpliendo sueños con la música, dejando un buen legado a la juventud", dijo el artista

Agregó: "Este reconocimiento es para mi gente, para todos los latinos que luchan y representan con orgullo sus raíces. Me siento feliz de que mi música sirva como puente entre nuestras culturas", manifestó.

Proyección

Con una carrera sólida, El Chaval se ha consolidado como uno de los artistas más consistentes del género, siendo el bachatero con más años en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos.

Sus temas han ocupado de manera constante las principales listas radiales latinas, manteniendo viva la esencia de la bachata tradicional mientras conquista nuevas generaciones.

En la actualidad, el artista celebra el éxito de su nuevo tema "Antes y Después", una colaboración con Darlin La Melodía, que en apenas una semana supera los seis millones de reproducciones en YouTube, reflejando su vigencia y conexión con el público.

Este homenaje reafirma el lugar que ocupa El Chaval de la Bachata no solo en el corazón de sus seguidores, sino también en el panorama musical y cultural de los Estados Unidos, como uno de los máximos exponentes de la bachata dominicana.