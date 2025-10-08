El nuevo artista Jordani conquista plataformas digitales

Jordani, nombre artístico de Yordani Marrero, se posiciona como una de las nuevas promesas del movimiento urbano dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

Con un estilo fresco, letras contagiosas y una conexión auténtica con su público, Jordani, nombre artístico de Yordani Marrero, se posiciona como una de las nuevas promesasdel movimiento urbano dominicano.

Nacido en Santo Domingo Norte, Jordani descubrió su pasión por la música desde temprana edad, pero fue en 2022 cuando su talento comenzó a destacar, logrando una conexión masiva con el público a través de temas que rápidamente se viralizaron en las plataformas digitales.

Con éxitos como "Pa Puertorro (Remix)" y "Voy Rodando (Remix)", Jordani ha superado los 20 millones de reproducciones combinadas en YouTube, Spotify y otras plataformas, consolidando su nombre dentro de la nueva generación del género urbano.

Colaboraciones

El artista, quien actualmente pertenece a la compañía Boss Money Record, ha colaborado con figuras reconocidas como Rochy RD y Dowba Montana, y mantiene en agenda próximas colaboraciones con artistas de Colombia y Estados Unidos, ampliando así su alcance internacional.

Actualmente promociona sus sencillos "Conect de Conect" y "Sádica", ambos sonando con fuerza en la radio dominicana y posicionándose entre las canciones más populares del circuito urbano local.

En Spotify, Jordani registra entre 60 y 70 mil oyentes mensuales, una cifra que continúa creciendo de manera constante.

Como parte de su expansión artística, el intérprete se prepara para una gira internacional por Europa y Colombia, donde llevará su música a nuevos escenarios y audiencias.

Con determinación, visión y una propuesta musical cargada de ritmo y autenticidad, Jordani reafirma que la nueva ola del género urbano dominicano tiene voz propia y proyección global.