Dioni Fernández y El Equipo estrenan el tema "Mi refugio natural"

El maestro del merengue presenta una versión elegante y renovada del clásico de Ilan Chester, con la voz del joven intérprete Saymon Guzmán ( SUMINISTRADA )

El maestro Dioni Fernández y su emblemática orquesta El Equipo presentan su más reciente propuesta musical titulada "Mi refugio natural", una exquisita versión del tema original del reconocido compositor venezolano Ilan Chester, que llega con un sonido fresco, elegante y fiel al sello de calidad que distingue las producciones del maestro.

La interpretación está a cargo de Saymon Guzmán, el cantante más joven e integrante más reciente de la agrupación, quien con su carisma y voz potente imprime un aire renovado al repertorio de El Equipo, marcando una nueva etapa en la historia musical de la orquesta.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la música, Dioni Fernández es considerado uno de los grandes arquitectos del merengue moderno.

De su trayectoria

Pianista, arreglista y productor, ha sido responsable de impulsar las carreras de figuras icónicas como Sergio Vargas, Eddy Herrera, Benny Sadel, Charlie Rodríguez, Diomedes Núñez, entre otros talentos que surgieron bajo su dirección.

Su estilo, caracterizado por la fuerza de los metales, los arreglos sofisticados y la elegancia interpretativa, lo posiciona como una leyenda viva del género.

Con "Mi refugio natural", Dioni Fernández reafirma su compromiso con la evolución del merengue, apostando a nuevas voces y fusionando la riqueza melódica del tema original con la cadencia rítmica que siempre ha definido a El Equipo.

El lanzamiento marca un paso importante en la continuidad artística de la agrupación, demostrando que el maestro sigue tan vigente como en sus mejores tiempos, con una propuesta que combina experiencia, innovación y sentimiento.