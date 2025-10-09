Ismael Serrano regresa a Santo Domingo con su gira "Guitarra y Voz"

Ismael Serrano durante una de las presentaciones de su gira "Guitarra y Voz", con la que recorrerá varias ciudades de América Latina. ( SUMINISTRADA )

El afamado cantautor español Ismael Serrano llegará a Santo Domingo dentro del marco de su gira "Guitarra y Voz". El encuentro con su fiel fanaticada será el 30 de octubre en el Hard Rock Café Blue Mall, en un concierto que promete una experiencia cercana, poética y emocional.

Serrano vuelve con una propuesta íntima y especial, en la que realizará un recorrido por sus grandes éxitos y ofrecerá una primera mirada a sus nuevas canciones.

Temas que, según el propio artista, invitan a vivir el presente con intensidad y a buscar la poesía en lo cotidiano, en una cita que combina música, nostalgia y reflexión.

El evento llega a Santo Domingo de la mano de la productora BigStarSD, que ha prometido un espectáculo imperdible para los amantes de la canción de autor, destacando la calidad interpretativa y la conexión emocional que caracteriza cada presentación del reconocido músico madrileño.

En palabras de Ismael Serrano

"La vida sin música es un etcétera, un aburrido inventario de anécdotas en blanco y negro, un viaje en barco con marejada y en un camarote sin vistas al exterior", comentó

Agregó: "La música nos rescata y el empeño del cantautor es encontrar esa canción que ha de convertirse en compañera de nuestra vida, para salvarnos de la pena en los momentos difíciles, para festejar los encuentros, para sobrellevar las despedidas, para recordar el tiempo en que fuimos eternos, para celebrar lo compartido", concluyó.

Serrano es un destacado artista que ha conquistado el gusto del público dominicano con su estilo y contenido de sus canciones.