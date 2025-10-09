Karol G participará en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025

Foto de archivo de la cantante de música urbana colombiana Karol G, quien se presentará en el Victoria´s Secret Fashion Show 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Karol G sigue rompiendo barreras. Esta vez, lo hará sobre una de las pasarelas más icónicas del mundo: el Victoria´s Secret Fashion Show, donde ha sido anunciada como una de las artistas principales de la edición 2025.

Con una publicación que encendió las redes sociales, la marca confirmó la participación de "La Bichota" en su lineup musical: "Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria´s Secret Fashion Show".

Por su parte, Karol G celebró en Instagram con su característico estilo: "La Bichota en el runway de Victoria´s Secret".

Aunque aún no se ha revelado en qué segmento del desfile actuará, la presencia de Karol G representa mucho más que música: es el reconocimiento global del impacto cultural de los ritmos latinos.

Con éxitos internacionales, giras mundiales y una creciente influencia en la moda, la artista se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y diversidad.

Un desfile con sabor global

Karol G compartirá escenario con otras figuras femeninas de distintos géneros y países, como: Missy Elliott, leyenda del hip-hop y pionera en su industria. Madison Beer, referente del pop estadounidense contemporáneo. TWICE, sensación del K-Pop que conecta con el público juvenil global.

Este lineup 100 % femenino refleja la nueva era del Victoria´s Secret Fashion Show, más diverso, inclusivo y culturalmente representativo.

El desfile, que regresa con fuerza tras su cancelación en 2019, será transmitido en vivo el 15 de octubre desde Nueva York por Prime Video, Amazon Live, YouTube, Instagram y TikTok.

En su nueva etapa, la marca apuesta por modelos de diferentes etnias, tallas y trayectorias, entre ellas Adriana Lima, Alex Consani, Joan Smalls, Anok Yai y Yumi Nu.

