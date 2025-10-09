Video |Martha Heredia llora al cargar por primera vez a su hijo, tras varios días hospitalizado

En la primera imagen, Martha Heredia posa durante su embarazo, reflejando la ilusión de la maternidad. En la segunda, se le ve abrazando conmovida a su hijo recién nacido, tras varios días en cuidados intensivos. La artista celebró su mejoría con lágrimas de emoción. ( FRANCIS SANCHEZ E INSTAGRAM @MARTHAHEREDIA )

Con voz entrecortada, pero llena de gratitud, la cantante dominicana Martha Heredia compartió este jueves un emotivo momento con sus seguidores: por primera vez pudo cargar a su hijo, luego de nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

El bebé, que nació la semana pasada de forma anticipada, ha presentado importantes señales de mejoría según explicó la artista en un video publicado en su cuenta de Instagram. "Ya le retiraron el último catéter que llegaba hasta el pulmón. Le están haciendo placas y se nota muchísimo la diferencia. Le está entrando más aire al pulmón", dijo con evidente emoción.

Heredia, quien ha mantenido informada a su comunidad digital sobre el estado de salud de su primogénito, expresó que aún esperan la evolución definitiva del pequeño sin necesidad de asistencia médica externa, pero aseguró que cada avance ha sido un motivo de fe y esperanza.

"Después de 9 días por fin pude cargar a mi bebé. Gracias a Dios, al equipo médico y a las oraciones de todos ustedes, va mejorando", escribió en su publicación más reciente.

La intérprete reveló que el nacimiento se produjo "un poquito antes de lo previsto", lo que llevó al equipo médico a intervenir con un catéter pulmonar. Sin embargo, la evolución en los últimos días ha sido constante y positiva.

Una etapa de fe, paciencia y amor

A pesar de la incertidumbre inicial, Heredia ha demostrado una notable entereza. La artista ha utilizado sus redes no solo para mantener informados a sus seguidores, sino también como espacio de agradecimiento y reflexión.

"Estoy un poco nerviosa, pero estoy contenta", dijo en el video, visiblemente emocionada. Su testimonio ha generado cientos de mensajes de apoyo por parte de fanáticos, colegas y figuras públicas que se han sumado en oración por la pronta recuperación del bebé.