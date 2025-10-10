La escena dominicana vibra este fin de semana con música y teatro

Camboy Estévez actúa hoy en Lungomare como parte de las propuestas de este fin de semana. ( SUMINISTRADA )

Varias propuestas artísticas completan la agenda para el entretenimiento este fin de semana. A continuación, las recomendaciones de Tiempo Libre.

Camboy Estévez en romance

Esta noche, el veterano intérprete Camboy Estévez abrirá oficialmente su gira de presentaciones en la República Dominicana con el espectáculo "El romántico de siempre", una noche de bohemia y nostalgia que marca la apertura de su gira nacional con su inconfundible voz para el bolero, la balada y la canción popular.

La velada contará, además, con la participación especial de Johanna Almánzar y la contagiosa energía de Rumberos La Banda, quienes pondrán el toque bailable para completar una jornada en la cual se mezclarán nostalgia, romance y celebración.

Lugar: Lungomare Bar & Lounge, 9:00 p. m.

Adri Torrón debuta en solitario

La cantautora dominicana Adri Torrón, destacada como Artist 2 Watch en Premio Lo Nuestro, se prepara para una noche que promete ser histórica: su primer concierto en la República Dominicana, donde además presentará su esperado álbum "REDSTAR".

En un ambiente íntimo y cercano, Adri recorrerá su universo musical, interpretando éxitos que ya han marcado su trayectoria como "Loquita por ti", "Al revés" y "Uña con diamantes", junto a sus recientes sencillos "dvd", "Tercer grado", "Fok up", "Monotonía" y "A la luna".

Este debut escénico representa un momento clave en su evolución artística y personal. "Cantar en mi tierra, frente a la gente que me vio crecer, y compartir mis vivencias a través de estas canciones es cumplir un sueño que llevo desde niña", asegura Torrón, emocionada y agradecida por este gran paso en su carrera.

Lugar: Chao Teatro, 8:30 p. m. Boletas en chaoteatro.com.

Anaka-O-Na inmersiva

La actriz y productora dominicana Nileny Dippton dará vida a Anacaona, nuestra heroína ancestral, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La obra "Anaka-O-Na", dirigida por Fausto Rojas y escrita por Cristian Martínez, ofrece una experiencia inmersiva con tecnología digital, música, vestuario y proyecciones que revive la historia de la cacica frente a los colonizadores, celebrando la herencia y fortaleza de la cultura dominicana.

Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional. Viernes y sábado, a las 8:30 p. m., y domingo, a las 6:30 p. m. Boletas en el Teatro Nacional.