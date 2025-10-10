Cardi B se disculpa con sus fans por pedirles que compren su álbum en esta situación económica

La cantante Cardi B, en una fotografía de archivo tras salir de una audiencia. La rapera del Bronx habló recientemente sobre la difícil situación económica que atraviesa Estados Unidos, especialmente por el alto costo del alquiler. ( EFE/ PETER FOLEY )

Cardi B volvió a conectar con sus seguidores a través de un directo en Instagram, pero esta vez no fue solo para hablar de música o entretenimiento. La rapera del Bronx abordó un tema que preocupa a millones en Estados Unidos: el alto costo de la vida, en especial el aumento desorbitado de los alquileres.

Durante el live, Cardi reveló que estaba ayudando a una amiga a buscar apartamento en Nueva York, pensando que sería más fácil encontrar algo accesible en su barrio natal.

“Oye, ¿por qué entro en StreetEasy y empiezo a buscarles apartamentos en el Bronx?”, comenzó diciendo. Pero su sorpresa fue mayúscula al ver los precios: “¿Por qué les sale tan caro el alquiler? ¿Cómo demonios va a ser tan caro el alquiler en el barrio más barato?”.

La artista se mostró visiblemente afectada y reconoció que la situación económica actual está fuera de control. Incluso, llegó a disculparse por haber pedido apoyo a sus fans para comprar su más reciente álbum, “Am I the Drama??”. “No sé cómo sobrevive la gente”, admitió.

“Siento mucho haberles pedido que compraran mi álbum, y así está la economía ahora mismo… Lo siento mucho”.

Cardi también dirigió sus críticas a la administración Trump, a la que responsabiliza por no enfrentar con seriedad la crisis del costo de vida.

“Odio el hecho de que sé que si alguien le dijera algo a la administración Trump sobre el costo de vida ahora mismo, dirían: ‘Sí, acéptenlo’”, afirmó. Además, expresó su preocupación por aquellos que quedan fuera de los programas de ayuda: “No me gusta que haya tanta gente soltera, tantos estudiantes, tanta gente que trabaja de nueve a cinco y, por eso, no recibe ayuda del gobierno. Siempre odié eso”.

Más

La rapera también mencionó que estaba considerando grabar un video para su canción "Pretty & Petty", dirigida a su rival BIA, pero desistió porque no quería parecer una “matona”.