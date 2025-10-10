Cardi B se disculpa con sus fans por pedirles que compren su álbum en esta situación económica
La rapera de origen dominicano se mostró frustrada por la situación económica actual en EE. UU. y hasta se disculpó con sus fans por pedirles que compraran su nuevo álbum.
Cardi B volvió a conectar con sus seguidores a través de un directo en Instagram, pero esta vez no fue solo para hablar de música o entretenimiento. La rapera del Bronx abordó un tema que preocupa a millones en Estados Unidos: el alto costo de la vida, en especial el aumento desorbitado de los alquileres.
Durante el live, Cardi reveló que estaba ayudando a una amiga a buscar apartamento en Nueva York, pensando que sería más fácil encontrar algo accesible en su barrio natal.
“Oye, ¿por qué entro en StreetEasy y empiezo a buscarles apartamentos en el Bronx?”, comenzó diciendo. Pero su sorpresa fue mayúscula al ver los precios: “¿Por qué les sale tan caro el alquiler? ¿Cómo demonios va a ser tan caro el alquiler en el barrio más barato?”.
La artista se mostró visiblemente afectada y reconoció que la situación económica actual está fuera de control. Incluso, llegó a disculparse por haber pedido apoyo a sus fans para comprar su más reciente álbum, “Am I the Drama??”. “No sé cómo sobrevive la gente”, admitió.
“Siento mucho haberles pedido que compraran mi álbum, y así está la economía ahora mismo… Lo siento mucho”.
Cardi también dirigió sus críticas a la administración Trump, a la que responsabiliza por no enfrentar con seriedad la crisis del costo de vida.
“Odio el hecho de que sé que si alguien le dijera algo a la administración Trump sobre el costo de vida ahora mismo, dirían: ‘Sí, acéptenlo’”, afirmó. Además, expresó su preocupación por aquellos que quedan fuera de los programas de ayuda: “No me gusta que haya tanta gente soltera, tantos estudiantes, tanta gente que trabaja de nueve a cinco y, por eso, no recibe ayuda del gobierno. Siempre odié eso”.
- La rapera también mencionó que estaba considerando grabar un video para su canción "Pretty & Petty", dirigida a su rival BIA, pero desistió porque no quería parecer una “matona”.