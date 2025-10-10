×
Daddy Yankee y su exesposa alcanzan acuerdo definitivo sobre disputa legal por marcas registradas

Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, se espera que la ratificación judicial del mismo represente el cierre definitivo de esta controversia

    Expandir imagen
    Daddy Yankee y su exesposa alcanzan acuerdo definitivo sobre disputa legal por marcas registradas
    Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, saliendo por separado del tribunal federal tras una de las audiencias. La expareja seguía en pleito legal, esta vez por la disputa por el uso de las marcas "Daddy Yankee" y "DY". (FUENTE EXTERNA)

    Los equipos legales del reguetonero Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) y de su exesposa, Mireddys González Castellanos, anunciaron este viernes que han llegado a un acuerdo total y definitivo que pone fin a la disputa legal sobre el uso de las marcas registradas "Daddy Yankee" y "DY".

    La información fue confirmada en una moción conjunta presentada ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán, en la que ambas partes acordaron resolver todas las reclamaciones bajo términos confidenciales, sin la imposición de costas ni honorarios de abogados.

    El conflicto legal surgió luego de que Daddy Yankee demandara a González por supuestamente intentar impedirle el uso comercial de sus propias marcas, solicitando incluso al tribunal una orden que le permitiera operar sin obstáculos legales.

    La disputa ganó atención pública esta semana, cuando el artista alegó que las acciones de su exesposa representaban un intento doloso de causar daños irreparables a su reputación y carrera.

    Como parte del acuerdo, González se comprometió a abstenerse de cualquier acción que limite, restrinja o impida el uso de las marcas por parte de Ayala, incluyendo desistir de futuras oposiciones ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) y la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Marcas (TTAB).

    Además, ambas partes acordaron que el tribunal federal mantendrá jurisdicción para asegurar el cumplimiento del pacto en caso de ser necesario.

    • Este desenlace legal ocurre en un momento crucial para Daddy Yankee, quien se prepara para participar en eventos de alto perfil, incluyendo su aparición en los Premios Billboard el próximo 23 de octubre, donde su marca personal juega un papel clave en su proyección artística y comercial.
    Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados, se espera que la ratificación judicial del mismo represente el cierre definitivo de esta controversia entre el artista y su exesposa.

